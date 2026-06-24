El '1-1-2' gestiona 351 incidencias por las hogueras de San Juan sin registrar casos graves

Archivo - Hoguera de la noche de San Juan en Cartagena. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha gestionado durante la noche de San Juan un total de 351 incidencias relacionadas con las hogueras, tras recibir 712 llamadas, sin que se registraran emergencias de especial gravedad.

La cifra de asuntos atendidos supone un incremento del 57% respecto al año anterior, según ha informado el servicio de emergencias.

Cartagena ha sido el municipio con mayor actividad, al concentrar 416 llamadas y 158 incidencias, lo que la ha convertido en la localidad más afectada durante la celebración.En total se resolvieron 42 incendios entre las 20.00 h de este martes y las 05.00 h de la mañana de este miércoles, mientras que la Policía Local de Cartagena tramitó 30 denuncias por uso indebido de material pirotécnico

Por tipología, la mayoría de los incidentes gestionados estuvieron relacionados con incendios, con un total de 149 actuaciones. Ninguno de ellos revistió especial gravedad.

Entre las intervenciones más destacadas figura un incendio de vegetación declarado poco después de la medianoche entre Cuesta Blanca y Los Puertos de Santa Bárbara, en el término municipal de Cartagena.Una brigada forestal del Plan Infomur intervino a petición del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento.El fuego terminó afectando a unas dos hectáreas de terreno agrícola.