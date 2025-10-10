El '1-1-2' gestiona, desde ayer jueves y hasta las 19.00 horas de hoy, 233 asuntos relacionados con las lluvias

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha gestionado desde ayer, jueves día 9 de octubre, hasta las 19.00 horas de este viernes, un total de 223 asuntos relacionados con lluvias y tormentas. También ha recibido 242 llamadas relativas a esos asuntos.

Tal y como ya se ha informado, la mayoría de los asuntos han tenido que ver con obstáculos en la vía que dificultaban el tráfico (62) y achiques de agua (42). Pero también se han atendido 43 llamadas de ciudadanos que solicitaban información relacionada con este episodio de lluvias y tormentas.

Por municipios, el mayor número de asuntos corresponde a Cartagena, con 60, seguido de Murcia (56) y Torre Pacheco (23). Aunque según destacan desde el '1-1-2', ninguno de estos asuntos ha revestido especial importancia.