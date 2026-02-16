El 1-1-2 gestionó más de un millar de incidentes por el viento y temporal este fin de semana en la Región

Caída de árboles en Cieza por el viento - UNIDAD DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha gestionado este pasado fin de semana, con motivo de la borrasca Oriana y el consiguiente temporal de viento y fenómenos costeros, un total de 1.022 incidentes (derivados de 1.472 llamadas). Murcia, con 347 incidentes, Cartagena (107) y Lorca (88), fueron los municipios más afectados.

El más relevante de todos ellos fue el incendio forestal de Cabo Tiñoso, declarado el sábado por la noche y extinguido este mediodía, que ha afectado a unas 100 hectáreas de terreno en el Parque Regional de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, y que llevó como consecuencia el rescate de una pareja de senderistas que se encontraba por la zona, atrapados entre el incendio y el mar.

Por tipología, el más común fue la caída de obstáculos a la vía pública, la mayor parte árboles y ramas de árboles (368 incidentes), seguido del saneamiento de elementos a punto de caer a la calle (289) y el derrumbe y caída de objetos (249).