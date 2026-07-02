Ginés Ruiz presenta su precandidatura para encabezar la lista socialista a la Alcaldía de Murcia

El socialista Ginés Ruiz durante la rueda de prensa en la que ha presentado su precandidatura a la Alcaldía de Murcia - PSOE MURCIA

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Murcia Gran Ciudad, Ginés Ruiz, ha registrado este jueves su precandidatura para encabezar la lista del Partido Socialista en las elecciones municipales de 2027 y optar a la Alcaldía de Murcia.

El dirigente socialista ha asegurado que toma esta decisión "convencido de que Murcia necesita abrir una nueva etapa y un cambio real en la forma de gobernar" ya que, a su juicio, "el municipio lleva demasiado tiempo instalado en el inmovilismo".

"Desde que entré como concejal en este Ayuntamiento he podido comprobar día a día el inmovilismo al que tienen sometido a este municipio", ha afirmado. En este sentido, ha afirmado que Murcia "es hoy prácticamente el mismo municipio que hace 20 años, pero más envejecido", según han informado desde el partido.

Para el socialista, durante el actual mandato las grandes cuestiones del municipio "siguen bloqueadas, con contratos esenciales que continúan en prórroga una y otra vez y sin licitar, como el de parques y jardines o limpieza o transporte público". Asimismo, ha señalado que "el día a día sigue mostrando carencias evidentes en el mantenimiento del espacio público y en servicios básicos que condicionan la vida cotidiana de vecinos y vecinas".

Para Ginés Ruiz, la política municipal tiene que servir para "hacer la vida y el día a día de los murcianos y murcianas más fácil, para atender sus necesidades y no para alimentar nuestros egos", ha defendido.

PROYECTO DE MUNICIPIO

Al respecto, ha subrayado que el PSOE trabaja en un proyecto de municipio "reconocible" que, según ha afirmado, ha ido perfilando durante este mandado con sus mociones y reivindicaciones. Ruiz ha apostado por un proyecto de una "Murcia más equilibrada territorialmente, donde los servicios y la calidad del espacio público no dependan del código postal ni del lugar en el que se viva".

También ha defendido un municipio que cuide de la infancia, que sitúe los colegios y sus entornos en el centro de los barrios y pedanías, donde la vivienda "vuelva a ser una ilusión" y que donde el transporte público sea "una alternativa real y deseable frente al vehículo privado".

PROCESO DE PRIMARIAS

En cuanto al proceso interno de primarias, Ginés Ruiz ha recordado que el plazo para presentar precandidaturas permanecerá abierto hasta mañana a las 12.00 horas. Si hubiera más de una, se abriría el proceso de recogida de avales y votación; si no, se proclamaría directamente la candidatura.

Asimismo, ha explicado que la Ejecutiva municipal decidió acogerse a este calendario porque las elecciones municipales se celebrarán en mayo de 2027 y considera que "ha llegado el momento de presentar ante los murcianos el proyecto de municipio que el PSOE defiende para Murcia".

En este contexto, Ginés Ruiz ha indicado además que tanto la Ejecutiva como los secretarios generales de las agrupaciones locales le han trasladado su apoyo, y ha subrayado que el modelo de municipio que defiende el Partido Socialista es fruto de un trabajo colectivo.