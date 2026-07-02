Isabel Casalduero anuncia su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Lorca en 2027

La secretaria general del PSOE de Lorca y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, anuncia su decisión de presentar su candidatura a las elecciones primarias de la formación para encabezar la lista - PSOE DE LORCA

LORCA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Lorca y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, ha anunciado oficialmente su decisión de presentar su candidatura a las elecciones primarias de la formación para encabezar la lista a la Alcaldía de cara a los comicios municipales de 2027.

La postulación representa un hito dentro de la organización local, al ser la primera vez en la historia de la Agrupación Socialista de Lorca en la que una mujer opta a liderar la candidatura al Gobierno municipal, según ha informado el partido.

"Hoy Lorca tiene un gobierno sin proyecto, sin una visión de ciudad y sin la ambición que merece este municipio. Un gobierno que se mueve a golpe de ocurrencia, demasiado alejado de la realidad de nuestros barrios y pedanías, y que agranda la desigualdad social y territorial", ha denunciado.

Ha criticado que el actual equipo de Gobierno "no sale del despacho" mientras la ciudad y las pedanías se encuentran "estancadas y abandonadas" y, frente a este escenario, ha contrapuesto su proyecto sólido, que ha definido como "basado en la cercanía, la escucha y la experiencia de gestión".

"Lo hago con la experiencia de haber gestionado para nuestros vecinos en momentos especialmente difíciles y de haber liderado este último año la oposición. Traemos el bagaje político necesario para saber que podemos cambiar las cosas y mejorar la vida de los lorquinos", ha subrayado Casalduero, quien ha prometido "exigir lo que es justo para Lorca, gobierne quien gobierne", ha afirmado..

Casalduero ha remarcado que "ningún proyecto político se construye en solitario", por lo que ha hecho un llamamiento directo a toda la militancia de la Agrupación Socialista de Lorca para que la acompañen en este proceso.

Asimismo, ha adelantado que en los próximos días mantendrá diferentes encuentros con las bases para compartir ideas y "reencontrarse en la ilusión de un futuro conjunto".

"Traemos la experiencia, las ideas, las ganas, la convicción, el equipo y un proyecto que nace de los propios lorquinos y lorquinas. Lorca y sus gentes, siempre, por encima de todo", ha concluido.