El Gobierno autoriza licitar por 19,2 millones el suministro de desvíos para el tramo Lorca-Vera de LAV Murcia-Almería

Imagen de un desvío en una línea de alta velocidad - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 19,2 millones de euros el suministro de desvíos para el próximo montaje de vía del tramo Lorca-Vera, de 61,5 kilómetros, de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería.

Ya están contratados los trabajos de montaje de los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería, mientras se ultima licitar también los de Lorca-Vera, tramo para el que ya se han comenzado a contratar los suministros con la reciente licitación de los aparatos de dilatación, según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

El contrato autorizado este martes se estructura en dos lotes y comprende el suministro de 53 desvíos de altas prestaciones que se desplegarán en cuatro estaciones del trazado: Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Vera-Almanzora.

Los desvíos son aparatos de gran envergadura y complejidad técnica que permiten a los trenes en circulación pasar de una vía a otra.

Este contrato sucede al recientemente autorizado también para el suministro de casi un millón de toneladas de balasto para todo el trazado Lorca-Vera-Almería, de 138 kilómetros.

Además de avanzar en la preparación de próximas fases de los trabajos, Adif impulsa actuaciones actualmente en desarrollo para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea, toda finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, progresa la electrificación con la construcción de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación y el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras se encuentra en licitación la del tramo Lorca-Almería.

Además, Adif ya tiene contratado el despliegue del resto de equipos y sistemas que componen una línea de alta velocidad, con avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (GSM-R) y de señalización (ERTMS).