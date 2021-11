El Gobierno murciano exigirá un Fondo Covid y la reforma del sistema de financiación en la Conferencia de Presidentes

Asegura que el Presupuesto de la Comunidad para 2022 incluirá ese Fondo Covid y no esperará "mucho" la respuesta del Ministerio

MURCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha valorado de forma "positiva" que, "por fin", se haya convocado una Conferencia de Presidentes en cuyo orden del día estén incluidos estos fondos europeos de recuperación. Además, el jefe del Ejecutivo murciano ha avanzado que exigirá en este encuentro que el Gobierno de España apruebe un Fondo Covid con el que hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia en 2022; así como la reforma del sistema de financiación.

De hecho, López Miras ha asegurado que ese Fondo Covid 2022 va a estar incluido en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma "porque es necesario" y porque no va a permitir "que los recortes en Sanidad del Gobierno de España para gestionar la pandemia repercutan en los murcianos".

"No lo voy a permitir y vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para que tengamos absolutamente todos los recursos extraordinarios en Sanidad para seguir cuidando y protegiendo al millón y medio de ciudadanos que viven en la Región durante 2022, cuando todavía hay pandemia", ha zanjado.

Cabe recordar que el Gobierno murciano había suspendido la aprobación del techo de gasto a la espera de que el Ministerio de Hacienda contestara su petición de incluir este Fondo Covid 2022 en las cuentas.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por si hay fecha para fijar el techo de gasto, López Miras ha destacado que la Comunidad tiene un "gran consejero de Hacienda" para una época "tan difícil" en cuanto a financiación y a "tensiones económicas en la Región y en España".

En este sentido, ha manifestado que el consejero, dentro de su "profesionalidad y rigor", quiere tener los Presupuestos de la Comunidad aprobados antes de que termine el año. "No vamos a dejar al millón y medio de ciudadanos de la Región sin presupuestos el 1 de enero de 2022 porque el Gobierno de España esté haciendo dejación de funciones", ha criticado.

En su opinión, el Gobierno central estaría cometiendo, incluso, "una falta quizá de lealtad institucional recíproca" al no contestar la petición que le ha hecho el Ejecutivo murciano de incorporar ese Fondo Covid de 2022, como han hecho otras muchas comunidades".

Por tanto, ha ratificado que su Ejecutivo está dando un "tiempo prudencial" para ver si el Ministerio responde a esa petición. "No vamos a esperar mucho más, porque la prioridad es que el 1 de enero de 2022 esté aprobado el Presupuesto regional", ha asegurado.

EL TECHO DE GASTO, EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Por tanto, cree que es "muy posible" que se apruebe el techo de gasto en los próximos días "si no han recibido respuesta". Ha destacado que las previsiones económicas el trabajo está "hecho" porque el consejero de Hacienda "lleva trabajando muchas semanas para tener el Presupuesto terminado para aprobarlo en tiempo y forma".

"Simplemente estamos esperando a que el Ministerio de Hacienda nos dé luz verde a ese fondo sanitario Covid 2022 porque es estrictamente necesario en mitad de una pandemia, pero si no contesta no podemos seguir esperando mucho más tiempo y es muy probable que, incluso, en el próximo Consejo de Gobierno se apruebe", ha ratificado.

"Evidentemente, lo que estamos buscando, pidiendo y exigiendo es que el Presupuesto de la Región tendría que tener un fondo sanitario para gestionar el Covid 2022, como el de 2021, aportado por el Gobierno de España", ha concluido.

FONDOS NEXT GENERATION

López Miras ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la jornada 'Next Generation-Región de Murcia' organizada por elEconomista y celebrada este martes en Murcia. Precisamente, ha agradecido a los organizadores que hayan elegido a la Región para celebrar este "importante" foro para hablar de estos fondos de recuperación que la UE ha puesto a disposición de los estados miembros y que representan "el mayor esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea durante todo este tiempo".

López Miras ha considerado que, para que los fondos Next Generation sean "de verdad" una "palanca de crecimiento y de transformación y de salida de esta crisis, es necesario que se coordinen con las comunidades autónomas".

Por este motivo, no entiende que se estén repartiendo "con la falta de transparencia y el oscurantismo que estamos viendo por parte del Gobierno central". Asimismo, no entiende que no se estén coordinando con las comunidades autónomas y que no se conozcan todavía "cuáles son los criterios de reparto, la cuantía de los fondos a los que van a poder tener acceso cada comunidad autónoma o cuáles son los proyectos que nos van a autorizar a las comunidades".

"No entendemos que, de momento, solo se hayan repartido a dedo y por la puerta de atrás 68 millones de euros, al margen de las conferencias sectoriales", según el presidente murciano, quien reprocha que "esta no es la forma de gestionar unos fondos que deben ser una oportunidad".

Con estos precedentes, no le extraña la "desconfianza" de las comunidades autónomas respecto al Gobierno central y también, ahora, de la Comisión Europea en la gestión de estos fondos NEXT Generation.

"Desde la Región de Murcia vamos a seguir pidiendo transparencia y un reparto justo y con criterios objetivos y, sobre todo, celeridad para que la llegada de los fondos se pueda materializar lo antes posible en esos proyectos", según el presidente murciano, quien ha aclarado que la Región entiende estos fondos NEXT Generation como "una verdadera oportunidad de transformación" para ser una Comunidad "más digital".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Ha recordado que este lunes por la noche recibió una convocatoria por parte del Gobierno de España para una reunión preparatoria de esta Conferencia de Presidentes. "Parece que ahora sí se han acordado de cumplir el reglamento y habrá una reunión preparatoria". A priori, ha avanzado que en el orden del día de la Conferencia de Presidentes figurará el punto de los fondos de recuperación y resiliencia.

De momento, no hay fecha para la Conferencia de Presidentes, mientras que la reunión preparatoria será el 26 de noviembre.

"No les quepa duda de que el Gobierno de la Región de Murcia propondrá la inclusión de otros aspectos que son muy importantes", tal y como ha valorado López Miras. En concreto, su primera propuesta será "la incorporación inmediata del Fondo Covid 2022" porque, en su opinión, es "más que evidente que la pandemia continúa" y la sexta ola en Europa "es una realidad".

"En España, la incidencia está creciendo por días y el Gobierno de España no puede seguir dándole la espalda a la pandemia", según el presidente murciano, quien ha aseverado que las comunidades "tienen que seguir gestionando la pandemia y el gasto extraordinario que conlleva".

Ha recordado que la AIReF ya ha dicho en sus informes que se mantendrá el 40% del gasto extraordinario en la gestión de esta pandemia, y el Gobierno del presidente Pedro Sánchez "no puede recortar en Sanidad en mitad de una pandemia".

"En mitad de una pandemia, el Gobierno de España no puede dar la espalda y recortar en el fondo de Sanidad para que las comunidades sigamos haciendo frente al Covid-19", ha manifestado.

En segundo lugar, el Gobierno murciano también propondrá incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes "que se introduzca de forma inmediata la necesidad de la reforma del sistema de financiación autonómica, un sistema a todas luces injusto que maltrata y que perjudica a la Región de Murcia y que debe ser modificado lo antes posible".

Mientras tanto, cree que debe ser puesto a disposición de las comunidades "un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación por parte del Gobierno de España".