Reunión de urgencia mantenida entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena, tras conocer que el buque MED Emre va a ser remolcado al Puerto de Cartagena - REDES SOCIALISTA PRESIDENTE MURCIANO
MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado el "rechazo absoluto" del Gobierno murciano a la decisión adoptada por el Gobierno de España de remolcar el buque MED Emre, naufragado en Ibiza, al Puerto de Cartagena.
López Miras ha realizado estas declaraciones a través de sus redes sociales, tras una reunión de urgencia que ha mantenido con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, para evaluar la situación ante esta decisión unilateral.