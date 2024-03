El Gobierno murciano no pretende modificar su Presupuesto de 2024 a pesar del "chantaje" de la ministra Montero

MURCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno murciano no tiene intención de modificar su Presupuesto de 2024 a pesar del "chantaje" al que le "quiere someter" la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tal y como ha asegurado el portavoz del Ejecutio murciano, Marcos Ortuño.

En concreto, Ortuño ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por el hecho de que la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbara definitivamente este miércoles los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024.

A juicio de Ortuño, se trata de un "doble castigo" a la Región de Murcia por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por un lado, ha lamentado que Montero "quiere castigar y castiga a las comunidades al establecer un déficit cero", lo que supone que las autonomías van a tener "menos recursos".

No obstante, Ortuño ha matizado que el castigo "no va para todas las comunidades" por igual, ya que "aquellas en las que gobiernan los partidos independentistas tienen barra libre". Ha puesto como ejemplo "la condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros".

Además, ha señalado que se trata de un doble castigo para la Región de Murcia "porque hay que recordar una vez más que somos la comunidad autónoma peor financiada".

"Y, mientras tanto, el gobierno de España se aplica la ley del embudo, porque el Estado se reserva un déficit del 3%" mientras que para las comunidades autónomas es del 0%, según Ortuño.

"Por tanto, hay manga ancha para Pedro Sánchez mientras asfixia a las comunidades autónomas", tal y como ha añadido el portavoz del Ejecutivo murciano, quien ha explicado que el Ejecutivo murciano no tiene constancia oficial de la decisión del Gobierno de España.

No obstante, ha insistido en que el Gobierno murciano no tiene constancia oficial del Gobierno de España pero, en principio, la Comunidad no tiene "ninguna intención" de modificar su Presupuesto. "Ya dijimos en su momento que el Presupuesto lo llevamos a cabo en base a estimaciones objetivas y responsables", ha señalado.

Con todo, ha señalado que eran "estimaciones" porque el Ministerio "no daba esa información necesaria para elaborar el Presupuesto".