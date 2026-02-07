El Gobierno murciano promueve alianzas empresariales con 7 estados de EEUU

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), prepara un encuentro empresarial el 5 de marzo en la Región de Murcia, dentro del itinerario de jornadas que organiza la embajada de Estados Unidos en España, que este año hará parada, además, sólo en Madrid.

A la cita está prevista la asistencia de delegados de Georgia, Misuri, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Virginia, que mantendrán reuniones bilaterales con empresas murcianas para explorar inversiones y proyectos conjuntos.

El encuentro de marzo dará continuidad a la misión institucional y empresarial que el Info desarrolló en la primera quincena de enero en Estados Unidos y México, con paradas en Kansas, Brownsville (Texas) y Ciudad de México.

Durante esa misión se identificaron similitudes sectoriales en agroindustria, alimentación, riego, logística, manufactura y defensa, y se acordaron futuras actuaciones conjuntas con organismos como el Departamento de Comercio de Kansas, la Universidad y el Centro de Innovación de ese estado o Greater Brownsville Incentives Corporation.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló que "la presencia en la Región de una delegación tan amplia de estados norteamericanos demuestra la confianza que despierta nuestro tejido productivo".

"Partimos de una posición sólida, porque Estados Unidos es nuestro primer inversor extranjero en los últimos diez años, y queremos que el trabajo de captación que estamos desarrollando y esta jornada de marzo se traduzcan en más sinergias de inversión y en más alianzas empresariales con compañías murcianas en el mercado norteamericano", añadió la titular de Empresa.

Todo este trabajo previo permite que la jornada, organizada junto a la embajada de Estados Unidos, llegue ya respaldada por contactos técnicos y empresariales que faciliten resultados concretos para las compañías de la Región.

En este sentido, López Aragón destacó que "nuestro objetivo es que la del 5 de marzo sea una jornada útil y muy práctica, en la que las empresas regionales puedan sentarse cara a cara con los responsables de desarrollo económico de estos estados y convertir esa agenda en proyectos concretos de inversión y de implantación empresarial, tanto aquí como en Estados Unidos".

Según los datos del departamento de captación de inversiones del Info, 'Invest in Murcia', la inversión extranjera entre 2014 y 2024 vinculada a capital procedente de Estados Unidos se sustancia en nueve grandes proyectos por valor de 1.831 millones de euros y 1.290 empleos asociados, de los que seis corresponden a nuevas implantaciones en la Región. Las inversiones se han centrado principalmente en actividades de transporte, industria química y tecnologías de la información y las comunicaciones.

LA REGIÓN SE AFIANZA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Las estadísticas oficiales de inversión exterior recogen que diez compañías de la Región de Murcia ya operan con filiales en Estados Unidos, a las que se habrían sumado otras cuatro en fechas recientes. Así, Kansas, Washington, Miami, Los Ángeles, Houston, Dallas o Nueva York, se han convertido en sede de empresas de la Región con proyección internacional de sectores como la alimentación, la energía o incluso el sector de la aeronáutica.

En cuanto al stock de inversión extranjera situado en la Región, Estados Unidos es uno de los países con más filiales, ya que supone 50 de un total de 381 empresas extranjeras en la Región, tan solo por detrás de Reino Unido. Las empresas estadounidenses asentadas en la Región de Murcia tienen una facturación conjunta que supera los 900 millones de euros.