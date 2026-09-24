El Gobierno regional afirma que las dos cartas del Ministerio sobre la FP Especial "son contradictorias"

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha asegurado que las dos cartas enviadas por el Ministerio de Educación sobre el límite de edad para acceder a la FP Especial "son contradictorias" por lo que solicitarán una reunión con el Ministerio para que les comuniquen cuál es la correcta.

López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en que el criterio de acceso a la Formación Profesional en la modalidad Especial que tiene la Consejería "no es un discrecional, es el que tiene el Gobierno en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

Para la portavoz, estas cartas "son fruto del paripé del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que, por hacerse una foto, lo que ha hecho es obstaculizar".

En sentido, han pedido a Lucas "que se aparte y deje a la Consejería de Educación resolver el problema que se ha planteado, que es quién tiene las competencias y qué es lo que va a hacer".