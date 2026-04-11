El Gobierno regional amplía hasta el 15 de mayo el plazo para presentar la Solicitud Única de la PAC

Imagen de archivo de trabajadores recogiendo oliva. - CARM

MURCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ampliará hasta el próximo 15 de mayo, inclusive, el plazo para la presentación de la Solicitud Única de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuyo vencimiento inicial estaba fijado para el 30 de abril, con el objetivo de facilitar la tramitación de los expedientes a agricultores y ganaderos de la Región de Murcia.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, explicó que esta decisión responde a la necesidad de "garantizar que todos los agricultores y ganaderos de la Región puedan presentar sus solicitudes sin penalización y acceder a todas las líneas de ayudas previstas".

Rubira destacó que "la Solicitud Única integra un gran número de ayudas y, en muchos casos, la complejidad de su elaboración requiere más tiempo para completar correctamente la documentación".

En la campaña anterior se generaron casi 37.000 expedientes, correspondientes a un amplio conjunto de ayudas dirigidas al sector agrícola y ganadero, así como a medidas agroambientales, pagos compensatorios y actuaciones ligadas a la sostenibilidad y la biodiversidad.

Entre las líneas incluidas en la Solicitud Única se encuentran la ayuda básica a la renta, la ayuda complementaria redistributiva, la destinada a jóvenes agricultores y agricultoras, así como distintas ayudas asociadas a producciones específicas, como frutos secos, olivar, arroz, tomate para transformación o algodón.

También se incluyen ayudas al sector ganadero y distintas medidas vinculadas a los ecorregímenes, como el pastoreo extensivo, la siembra directa, la rotación de cultivos con especies mejorantes, las cubiertas vegetales o los espacios de biodiversidad.

Por otro lado, los profesionales del campo pueden solicitar ayudas agroambientales y compensatorias, entre ellas las destinadas a la protección de la avifauna esteparia, el mantenimiento de hábitats agrarios tradicionales, la agricultura ecológica, el fomento de razas autóctonas y los pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales o de montaña.

La consejera insistió en que "desde el Gobierno regional seguimos trabajando para acompañar al sector y facilitar al máximo el acceso a unas ayudas fundamentales para la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de la Región".