El Gobierno regional aprueba 49 nuevas plazas en el Consorcio de Extinción de Incendios

Archivo - Un bombero del CEIS en un incendio

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado este martes la convocatoria de 49 plazas que integran la Oferta de Empleo Público de 2025 por parte del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), de las cuales 42 corresponden a bombero-conductor, tres a cabo, dos a sargento, una a almacenero y una plaza de formador.

Estas se suman a las 36 plazas creadas en la oferta de 2024, de las que 30 son bomberos, cuyos aspirantes comenzaron las pruebas físicas el pasado mes de octubre y podrán incorporarse a la plantilla en el primer semestre del próximo año.

Desde que la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias se hizo con las competencias del CEIS en el segundo semestre de 2024, se incorporaron otros 56 nuevos funcionarios (43 bomberos, 9 cabos, 1 técnico de prevención, 2 técnicos de administración y 1 auxiliar administrativo), según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Con estas convocatorias, desde verano de 2024 se han creado o convocado 141 plazas del Consorcio, "que han permitido a los parques de bomberos locales contar con una mayor dotación de efectivos, lo que mejora la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento y redunda en una mayor seguridad para los ciudadanos", han indicado las mismas fuentes.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha informado hoy al Consejo de Gobierno sobre la ampliación de plantilla del CEIS, que refleja "el cumplimiento de una vieja reivindicación del colectivo de bomberos de la Región de Murcia y también implica la adquisición de nuevos medios materiales y la puesta en marcha de mejoras en los parques de bomberos".

De esta forma, "avanzamos en la estrategia de seguridad que hemos impulsado, basada en el aumento de la dotación de personal del Cuerpo y la mejora de las condiciones laborales y de los medios materiales con los que cuenta el CEIS para prestar su servicio", ha subrayado Ortuño.

Este año se dotó con 3,4 millones de euros las partidas relacionadas con el Consorcio. Entre otras actuaciones, permitió invertir 1,7 millones de euros para la compra de seis nuevos camiones (tres BUL DR y tres BUL 2000) por valor de 1,7 millones de euros, que se encuentran en pleno funcionamiento en los parques de Lorca, Cieza, Caravaca de la Cruz, San Pedro del Pinatar, Alhama de Murcia y Molina de Segura.

Además, actualmente se encuentran en fase de valoración de ofertas 4 nuevos BUL 2000, que suponen una inversión de 1,5 millones de euros más.

Por otra parte, la Comunidad destinó en 2025 un total de 1.965.466 euros de inversión en suministros y servicios, que han incluido la adquisición de repuestos y mantenimiento de la flota de vehículos, que garantiza la plena operatividad sin interrupciones, el suministro de 280 coches de desguace o pequeñas intervenciones en la cubierta y la instalación eléctrica del parque de Molina de Segura, mejoras de aireación en el hangar del parque de San Pedro del Pinatar, en el suelo del gimnasio del parque de Lorca o reformas y mejoras en las infraestructuras de Mula y La Manga.

Igualmente, la comisión permanente del CEIS ha dado luz verde a la adjudicación de 142 espalderas con manómetro y latiguillo para equipos de respiración autónoma para la mejora de la seguridad y equipamiento operativo del personal de intervención.

El titular de Emergencias ha trasladado asimismo al Consejo de Gobierno que su departamento está elaborando los pliegos para nuevas obras en los parques de San Pedro del Pinatar y Molina de Segura, con un presupuesto estimado de 200.000 euros, y que se está ultimando el pliego de prescripciones técnicas para la licitación del anteproyecto del nuevo parque de bomberos de Caravaca de la Cruz, con un coste estimado también de 200.000 euros.

Asimismo, ha avanzado que en enero se remitirá al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de unos nuevos estatutos del Consorcio que "responderán a una estructura y organización acorde con una entidad que cuenta ya con casi 400 empleados y más de 40 millones de euros de presupuesto".