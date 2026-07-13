El Gobierno regional aumenta al máximo las ayudas al seguro agrario para ocho cultivos estratégicos - CARM

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha incrementado su apoyo a agricultores y ganaderos frente a las inclemencias climáticas tras elevar en más de un 300% el presupuesto destinado al seguro agrario, que ha pasado de 2,2 millones de euros en 2022 a más de 7,9 millones abonados al cierre de 2025.

Así lo ha destacado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, tras mantener un encuentro con el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, el primero desde que asumió la titularidad del departamento autonómico, según ha informado la Comunidad.

Buendía ha subrayado que el Ejecutivo murciano ha "multiplicado por cuatro el presupuesto en apenas cuatro años" con el objetivo de favorecer que un mayor número de productores contrate este tipo de pólizas. "Queremos que paguen cada vez menos por sus seguros y que el seguro agrario sea percibido y funcione como una herramienta real de estabilidad frente al clima, y nunca como un gasto", ha señalado.

Asimismo, el consejero ha explicado que, para este año 2026, la Comunidad ha elevado al máximo legal permitido la subvención regional complementaria destinada a la contratación de seguros agrarios en los ocho principales tipos de cultivos de la Región.

En concreto, la medida beneficiará a los seguros de cítricos, uva de mesa, cultivos hortícolas, fruta de hueso, cereal, olivar, frutos secos y uva de vinificación. El nuevo paquete de ayudas mantiene además una subvención del 70% para la línea de seguros destinada al ganado ovino y caprino, con el fin de seguir respaldando al sector ganadero.