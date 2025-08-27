El Gobierno regional ayuda a las pymes a afrontar el desafío arancelario de Estados Unidos

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, visita una empresa beneficiaria de la líneas de ayudas impulsadas por el Info, Cheque Internacionalización - CARM

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ayuda a las pymes a afrontar el desafío arancelario planteado por Estados Unidos en el marco de la política proteccionista impulsada por el presidente, Donald Trump, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Entre las medidas adoptadas destaca la línea de ayudas a la internacionalización, convocada a comienzos del mes de julio, que destina dos millones de euros al impulso de las exportaciones regionales, ofreciendo ayudas a fondo perdido con un importe máximo de 30.000 euros por beneficiario.

"Esta línea, que estará abierta hasta finales de año, ha recibido un número récord de solicitudes en el primer mes, cuando se han registrado 67, de las que 17 tienen vinculación con la consolidación o conquista del mercado norteamericano, lo que ratifica que, pese a las dificultades a las que nos enfrentamos, sigue teniendo gran interés para nuestras empresas", ha dicho la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

La titular de Empresa ha dado a conocer estos datos este miércoles en su visita a una empresa beneficiaria de otra de las líneas de ayuda impulsadas por el Info, el Cheque Internacionalización, que ha subvencionado este año, con 275.000 euros, la asistencia técnica para abordar nuevos mercados a 29 empresas de la Región de Murcia.

López Aragón ha destacado la "actitud proactiva" del Gobierno regional "como la mejor herramienta para facilitar el acceso a cualquier mercado internacional a las empresas de la Región", y recordó los trabajos realizados este año en el seno del Comité Aranceles.

La convocatoria de ayudas a la internacionalización, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), está dirigida a pequeñas y medianas empresa, autónomos y personas jurídicas con actividad en la Región de Murcia.

Las acciones susceptibles de apoyo son las contempladas en los planes de internacionalización presentados por las empresas. En concreto, se incluyen los viajes de prospección a mercados, la participación en acciones de promoción exterior como, por ejemplo, ferias internacionales, el diseño y desarrollo de acciones de marketing internacional, la participación en licitaciones internacionales o proyectos de implantación de una oficina de representación en el exterior.

PRESENCIA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Las exportaciones de las empresas regionales a EEUU alcanzaron los 258,19 millones de euros en los cinco primeros meses del 2025, según los últimos datos oficiales correspondientes al mes de mayo. Esta cifra supone un incremento del volumen de ventas superior al 2 por ciento respecto a la cifra del mismo periodo del año anterior, en el que las exportaciones se situaron en 252,9 millones.

El país norteamericano ocupa la octava posición en el ranking de países a los que más exporta la Región, el tercero si se atiende a los no comunitarios.

Los cinco principales productos más exportados fueron café, té, yerba mate y especias; conservas de verdura o fruta, zumo; artículos de confitería y azúcares; bebidas de todo tipo (excepto zumos) y manufacturas diversas de metales.

Hay tres productos cuyo crecimiento sobresale sobre el comportamiento de los demás, las legumbres, hortalizas y conservas, cuyo crecimiento es del 186 por ciento; abonos, que incrementa las exportaciones en un 264 por ciento, y otros productos químicos, que aumenta en 129 por ciento.