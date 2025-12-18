El Gobierno regional completa su trabajo en el proyecto de recuperación del yacimiento de San Esteban

Archivo - Yacimiento de San Esteban - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha informado al Consejo de Gobierno de la inversión de la CARM dentro del convenio para la recuperación y puesta en valor del yacimiento de San Esteban.

"Queda así cerrado el compromiso del Gobierno regional con este proyecto emblema para la ciudad de Murcia y para la Región", ha indicado el portavoz del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior, en la que ha apuntado que ahora quedan a la espera de que se apruebe por el Consejo de Ministros.

La aportación del Gobierno regional es de 8.200.000 euros, distribuidos en los próximos cuatro años, dentro de un convenio a tres partes entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, con un presupuesto total que ascenderá a más de 33 millones de euros.

Un proyecto que tiene el objetivo de proteger y conservar los restos arqueológicos, recuperar también el Jardín de San Esteban y crear un centro de interpretación para que los visitantes puedan conocer la historia de este conjunto arqueológico.