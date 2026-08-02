El Gobierno regional y el CTCON impulsarán la innovación en construcción e infraestructuras

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, mantuvo esta semana una reunión con el nuevo presidente de CTCON, Juan Luis Porrúa - CARM

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) abren una vía de colaboración para impulsar la innovación aplicada a la construcción y las infraestructuras.

Ambas partes trabajarán para identificar ámbitos de interés común y desarrollar iniciativas conjuntas que favorezcan la transferencia de conocimiento y la incorporación de soluciones innovadoras al sector. El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, mantuvo esta semana una reunión con el nuevo presidente de CTCON, Juan Luis Porrúa.

El encuentro sirvió como primera toma de contacto institucional tras la reciente incorporación del nuevo presidente del centro tecnológico y permitió sentar las bases de futuras acciones conjuntas.

Durante la reunión, los responsables de CTCON presentaron las principales líneas de investigación que desarrolla el centro, con especial atención a los materiales de construcción, los hormigones y mezclas bituminosas, así como a la prefabricación e industrialización de la edificación.

También dieron a conocer otros ámbitos de trabajo relacionados con la construcción digital, la economía circular, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de infraestructuras más sostenibles.

Por otro lado, ambas partes acordaron mantener reuniones de carácter técnico para profundizar en estas líneas de colaboración, tanto en el impulso de proyectos de innovación como en la divulgación y transferencia de conocimiento en aquellas materias de interés para la Consejería.