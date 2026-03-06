Gobierno regional culmina la liberación de los últimos linces previstos este año

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la liberación esta mañana de dos ejemplares de lince ibérico en las Tierras Altas de Lorca; y junto a los invitados a la liberación - COMUNIDAD

El Gobierno regional ha culminado la nueva fase del programa de reintroducción del lince ibérico prevista este año con la liberación esta mañana de Wajir y Wanguri, los dos últimos ejemplares previstos dentro del proyecto europeo Life Lynxconnect durante el presente ejercicio.

Ambos machos, nacidos el 6 de marzo de 2025 de la hembra Madroña y el macho Gitano, han sido liberados en un enclave de la Región de Murcia para continuar reforzando la presencia de esta especie emblemática en el territorio. Únicamente faltaría el traslado a la Región de Murcia (traslocación) de un macho liberado previamente en Extremadura.

Con esta actuación, la Comunidad Autónoma alcanza los ocho linces liberados durante 2026, al margen de otro que fue traslocado, dentro del programa de recuperación de la especie, cuatro machos y cuatro hembras, en el marco de la estrategia coordinada a nivel nacional y europeo para recuperar las poblaciones de lince ibérico.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó durante el acto que "la recuperación del lince ibérico es uno de los grandes ejemplos de éxito de la conservación en Europa, y la Región de Murcia está desempeñando un papel clave en este proceso".

En este sentido, añadió que "cada nueva liberación supone un paso más hacia la consolidación de una población estable que permita asegurar el futuro de la especie".

Wajir y Wanguri, dos machos, pertenecen a la misma camada nacida en 2025 en el marco del programa de cría en cautividad. Wajir es el ejemplar de mayor tamaño, con un peso de 12 kilogramos, mientras que Wanguri alcanza los 9,5 kilogramos. Ambos completaron previamente el proceso de adaptación y seguimiento previo antes de su liberación en el medio natural.

Su puesta en libertad representa, además, el séptimo y octavo lince liberados en la Región durante el último mes, lo que refleja la intensidad de las actuaciones que se están llevando a cabo en este territorio dentro del proyecto Life Lynxconnect, informa el Gobierno regional en un comunicado.

El consejero subrayó que la Región de Murcia "se ha consolidado como un territorio estratégico dentro de la red de conservación del lince ibérico, actuando como corredor estratégico natural entre las poblaciones de Andalucía y Castilla-La Mancha". Según explicó, este papel resulta esencial para favorecer la conectividad entre núcleos reproductores y garantizar la viabilidad genética de la especie a largo plazo.

Durante el presente año se han liberado en la Región ocho ejemplares nacidos en el programa de cría en cautividad: los machos Windows, Watu, Wajir y Wanguri, y las hembras Weeka, Wanila, Woma y Wala.

A estas actuaciones se suma la liberación en enero del macho Warimur, un cachorro de lince ibérico traslocado desde Castilla-La Mancha con el objetivo de reforzar el núcleo de población existente en las Tierras Altas de Lorca.

Además, está previsto que antes de que finalice el mes se proceda a la liberación de un nuevo ejemplar traslocado procedente de Extremadura, lo que permitirá seguir fortaleciendo el proceso de recuperación de la especie en la Región. Con la liberación de Wajir y Wanguri, en los últimos cuatro años se han reintroducido un total de 35 linces ibéricos en la Región de Murcia.

Este programa europeo tiene como objetivo ampliar y conectar las poblaciones de lince ibérico en la península ibérica, reforzando la viabilidad de la especie mediante nuevas áreas de reintroducción y la mejora de la conectividad ecológica entre territorios.

Entre sus principales metas se encuentran aumentar el tamaño de las poblaciones de lince, mejorar la diversidad genética, crear nuevas áreas de presencia estable de la especie, favorecer la conectividad entre núcleos poblacionales, reducir las principales amenazas que afectan al lince ibérico, como los atropellos o la escasez de presas, e implicar a la sociedad en la conservación de este felino emblemático.

El consejero recordó que el éxito del programa es posible gracias a la colaboración entre administraciones, entidades científicas, organizaciones conservacionistas y propietarios de terrenos. "La recuperación del lince ibérico es el resultado de muchos años de trabajo conjunto y demuestra que la conservación de la biodiversidad puede ser compatible con el desarrollo del territorio", afirmó.

Juan María Vázquez destacó que la implicación del Gobierno regional en este proyecto se ha materializado a través de numerosas actuaciones de gestión del hábitat, mejora de las poblaciones de conejo, seguimiento científico y sensibilización social. "La presencia del lince ibérico vuelve a formar parte del patrimonio natural de la Región de Murcia y constituye un símbolo de la recuperación de nuestros ecosistemas", concluyó el consejero.