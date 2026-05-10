El Gobierno regional decreta un día de luto oficial por el fallecimiento del alcalde de Murcia

MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta. De esta forma, las banderas de los edificios públicos de la Región de Murcia ondearán este lunes a media asta.

Asimismo, queda suspendida toda la agenda oficial del Ejecutivo autonómico para la jornada del lunes, 11 de mayo, incluida la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que estaba previsto celebrar en Lorca.

López Miras ha resaltado de Ballesta que es "alcalde eterno", "un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos", y añadió que "ha sido un honor trabajar a su lado".

"Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida, su pasión y el lugar que llevaba siempre en el corazón", ha recordado el presidente, quien ha añadido que "dedicó cada día a hacerla más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final".