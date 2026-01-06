El Gobierno regional destaca la labor esencial del voluntariado en la conservación de la tortuga boba

Voluntarios de Territorio Tortuga custodian uno de los nidos localizados este año (imagen de archivo). - CARM

El Gobierno regional reconoce y destaca el trabajo que el voluntariado ambiental desarrolla dentro de la campaña 'Territorio Tortuga', una iniciativa que desde 2017 fomenta la detección, protección y custodia de los nidos de tortuga boba en las playas de la Región de Murcia.

La implicación ciudadana es un elemento clave para favorecer el éxito reproductor de una especie catalogada como vulnerable y cada vez más presente en el litoral murciano, donde se han registrado nueve nidos desde 2019.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que la Región de Murcia es Territorio Tortuga "gracias al compromiso creciente de cientos de voluntarios que dedican su tiempo a la vigilancia de las playas, la detección de rastros y la custodia de los nidos durante semanas".

En palabras del consejero, "el voluntariado es el alma de esta campaña. Sin ellos, la protección de los nidos y el éxito de las nuevas puestas no serían posibles. Son parte esencial del engranaje que permite que la tortuga boba siga eligiendo nuestras playas para anidar".

Juan María Vázquez recordó que la Consejería previó nuevas actuaciones para 2025 con el fin de reforzar el apoyo a estos voluntarios, tanto en materia logística como en la dotación de materiales, formación y campañas de divulgación.

Estas acciones incluyen ayudas al transporte para las asociaciones que realizan transectos y custodia, la organización de turnos de vigilancia, el suministro de linternas de luz roja indispensables para las guardias nocturnas, kits de señalización para rastros, materiales informativos y camisetas identificativas para los equipos de voluntariado.

Según destacó el consejero, "el Gobierno regional quiere que cada voluntario sepa que su contribución es valiosa y que la administración está a su lado proporcionándole los medios necesarios. La tortuga boba es un símbolo de la biodiversidad de nuestro litoral y su conservación requiere la suma de esfuerzos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes ya se han puesto en marcha para protegerla".

APOYO LOGÍSTICO Y DIVULGATIVO PARA ASEGURAR EL ÉXITO REPRODUCTIVO

La campaña tuvo previstas también medidas específicas en caso de que se confirme la existencia de nidos durante la temporada. Entre ellas se incluye la gestión de manutención básica para los voluntarios durante los turnos de custodia, que pueden prolongarse alrededor de 60 días, así como el apoyo in situ mediante personal especializado encargado de organizar turnos, coordinar materiales y atender necesidades del voluntariado en la zona de anidación.

Se editaron nuevos materiales divulgativos para reforzar el conocimiento del protocolo de actuación ante rastros o avistamientos, mejorar la identificación de los voluntarios y ampliar el alcance educativo de la campaña. La presencia de nidos suele generar una gran afluencia de visitantes y se convierte en una plataforma privilegiada para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar estos espacios durante la temporada de cría.

El consejero Juan María Vázquez insistió en que "la participación ciudadana es determinante para la consolidación de la Región de Murcia como área de nidificación de la especie. Cada vez que un voluntario inicia un transecto, vigila un nido o comparte el protocolo con un bañista, está contribuyendo directamente al nacimiento de nuevas tortugas que un día podrían volver a nuestras playas para completar su ciclo de vida".

"Esa idea de continuidad y de esperanza es la que impulsa nuestro trabajo y la que queremos transmitir a todos los que forman parte de Territorio Tortuga", añadió.

El Gobierno regional ha invertido durante 2025 casi 14.000 euros, cofinanciado el 60 por ciento con fondos FEDER y el 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad Autónoma, y continuará apoyando y ampliando las actuaciones de Territorio Tortuga durante 2026, "convencido de que la colaboración entre administración, equipos técnicos, ayuntamientos, asociaciones y voluntarios es la fórmula que hará posible la protección duradera de esta especie emblemática", concluyó Juan María Vázquez.