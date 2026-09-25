El Gobierno regional destaca el talento investigador de los jóvenes que representarán a España en el Mundial de Singapur

El consejero Juan María Vázquez recibe a los integrantes del equipo Lemon Racing, de la academia MMMacademy de Alcantarilla, que representará a España en el Mundial de ingeniería STEM Racing - CARM

MURCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, recibió hoy a los integrantes del equipo Lemon Racing, de la MMMacademy de Alcantarilla, que representará a España en la final mundial de STEM Racing 2026, que se celebrará en Singapur, tras haberse proclamado campeón nacional de esta competición de ingeniería.

Bajo el lema 'Donde la Innovación se encuentra con la velocidad', equipos de más de 40 países participarán en la final de Singapur, que combinará la emoción del automovilismo con la educación STEM, fomentando la creatividad, la colaboración y la innovación en estudiantes de nueve a 19 años.

Durante el encuentro, el titular de Investigación se interesó por el proyecto desarrollado por los seis estudiantes murcianos y el monoplaza a escala con el que competirán frente a cerca de 80 equipos de diferentes países.

Los jóvenes viajarán a Singapur el próximo 1 de octubre para participar en esta competición que pone a prueba conocimientos de ingeniería, diseño, tecnología, comunicación y gestión de proyectos.

El consejero destacó que "estos seis jóvenes son un ejemplo del talento que tenemos en la Región de Murcia y, sobre todo, de lo que se puede conseguir cuando la curiosidad científica se combina con formación, esfuerzo, creatividad y capacidad para trabajar en equipo".

La Fundación Séneca, dependiente de la Consejería, colabora con Lemon Racing con una aportación económica para contribuir a su participación en el campeonato mundial. "Queremos acompañarlos en este reto porque fomentar las vocaciones STEM y ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes para desarrollar su talento es también invertir en el futuro científico, tecnológico e industrial de la Región", señaló Juan María Vázquez.

INGENIERÍA MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

STEM Racing plantea a los participantes el desafío de desarrollar un proyecto similar al de un equipo profesional de competición. Los estudiantes deben diseñar y fabricar un monoplaza en miniatura impulsado por aire comprimido, trabajando aspectos como la aerodinámica y el diseño, pero también el software, la identidad de marca, la comunicación y la búsqueda de patrocinadores.

Lemon Racing obtuvo además en la fase nacional el reconocimiento al mejor diseño. Vázquez subrayó que iniciativas como ésta "permiten trasladar los conocimientos científicos y tecnológicos a proyectos reales y ayudan a desarrollar capacidades que serán fundamentales en el futuro profesional de estos jóvenes".

La MMMacademy mantiene además una estrecha vinculación con las iniciativas de divulgación científica promovidas en la Región y participa habitualmente en el Desafío CanSat de la Agencia Espacial Europea, organizado en la Región de Murcia por la Fundación Séneca, en el que los estudiantes afrontan el reto de diseñar, construir y lanzar un minisatélite del tamaño de una lata.