El Gobierno regional destina 3,4 millones de euros a las cofradías de pescadores de la Región en los últimos 4 años

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha destinado 3,4 millones de euros en los últimos cuatro años para apoyar a las Cofradías de Pescadores de la Región de Murcia y mejorar infraestructuras portuarias.

Así lo ha dado a conocer la Comunidad tras la reunión mantenida por los consejeros de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y de Fomento e infraestructuras, Jorge García Montoro, con los patrones mayores de las cofradías de la Región.

Rubira ha explicado que las Cofradías de Pescadores "desempeñan un papel clave para el sector pesquero regional y en los últimos cuatro años han recibido cerca de tres millones, de los 1,4 han sido subvenciones directas para ayudarles con los gastos de mantenimiento de su actividad".

Ha indicado que, en los últimos años, su sostenibilidad "se ha visto seriamente comprometida por la reducción del esfuerzo pesquero, la caída de los precios de mercado y el incremento de los costes de funcionamiento".

Además, ha asegurado que en estos años "se han realizado diversas actuaciones para mejorar las instalaciones de las Cofradías y las instalaciones portuarias, en las que se han invertido cerca de dos millones de euros".

MEJORAS EN PUERTOS

Por su parte, el consejero de Fomento e infraestructuras ha destacado que solo en 2025 las inversiones realizadas en las infraestructuras portuarias para mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de los usuarios de los cuatro puertos pesqueros de titularidad autonómica --Águilas, Cabo de Palos, Mazarrón y San Pedro del Pinatar-- asciende a 433.000 euros.

"El Gobierno regional considera vital garantizar que los puertos cuenten con medios técnicos adecuados, mejores servicios y condiciones más seguras de funcionamiento. Nuestro objetivo es reforzar la seguridad, mejorar las infraestructuras y elevar la calidad de las instalaciones para los usuarios, y lo estamos haciendo en estrecha coordinación con las cofradías de pescadores, que son piezas clave en la gestión diaria y en la dinamización de estos recintos portuarios", ha afirmado el consejero.

Entre las actuaciones, ha destacado la mejora y reparación de infraestructuras, el refuerzo de la seguridad del puerto pesquero-deportivo de Águilas; del puerto de Cabo de Palos, con la implantación de un sistema de videovigilancia y la mejora y renovación del alumbrado; de San Pedro del Pinatar, con la adecuación de instalaciones y la renovación del balizamiento; y del puerto pesquero de Mazarrón, con obras de mejora y el proyecto de renovación del varadero.

NUEVAS INVERSIONES

Junto con las cofradías, los consejeros han abordado las actuaciones de mejora que se van a ejecutar durante los próximos meses. "Se van a acometer obras de mejora por valor de más de 1,3 millones de euros en varias actuaciones", ha dicho la consejera.

Rubira ha detallado que está previsto mejorar infraestructuras de saneamiento en el Puerto de San Pedro del Pinatar, mejorar las casetas de los pescadores en el puerto de Cabo de Palos para la conservación de sus artes de pesca, o la instalación de una nueva máquina de producción de hielo en la Cofradía de Pescadores de San Pedro.