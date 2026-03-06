El Gobierno regional dota con 10,3 millones las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, durante la clausura el VIII Congreso Ordinario de COAG-IR Región de Murcia - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes, durante la clausura del VIII Congreso Ordinario de COAG-IR Región de Murcia, que su Ejecutivo va a poner en marcha una nueva convocatoria de ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos dotada con 10,3 millones de euros.

La convocatoria se publicará este sábado, 7 de marzo, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), sehún ha informado la Comunidad.

"Nuestro sector primario alimenta a medio mundo, pero tenemos que ser conscientes de que el relevo generacional es imprescindible", ha afirmado López Miras, quien ha remarcado que "las condiciones deben ser favorables para que se incorporen más jóvenes a la agricultura y a la ganadería".

El presidente regional ha adelantado que en esta convocatoria se han mantenido medidas que funcionaron en la anterior convocatoria, como la ayuda adicional por ser mujer, que consiguió que más mujeres se encuentren hoy al frente de explotaciones.

"Durante los últimos años hemos puesto en marcha líneas de ayudas de hasta 20 millones de euros en tres convocatorias, que han conseguido que más de 500 hombres y mujeres jóvenes se hayan incorporado a desarrollar una labor agrícola, y creo que esto es importante", ha añadido el jefe del Ejecutivo regional. Sólo en la anterior convocatoria se consiguió apoyar a 245 jóvenes agricultores y ganaderos.

El VIII Congreso ordinario de COAG-IR Región de Murcia analizó los asuntos más relevantes actualmente para el sector agrario, como la futura PAC.

Al respecto, López Miras ha destacado el compromiso firmado con COAG en septiembre 2025, junto al resto de organizaciones agrarias y cooperativas, en el que se reivindicaba conjuntamente una financiación suficiente de la PAC, adaptada a la inflación y a las características de la Región de Murcia.

"La PAC presentada por la Comisión Europea no nos vale", ha asegurado López Miras, quien ha resaltado que "debe incluir presupuesto suficiente para todos los agricultores y ganaderos, pero además debe ser también más flexible, más fácil, más simple y debe priorizar a los jóvenes agricultores".

El jefe del ejecutivo autonómico ha puesto en valor el "esfuerzo" que del Gobierno regional por conseguir que el seguro agrario sea una herramienta cada vez más útil para los agricultores y ganaderos.

RECLAMA LA AUTORIZACIÓN DE UN PRODUCTO ESENCIAL CONTRA EL PULGÓN

Asimismo, el presidente se ha referido a una de las preocupaciones actuales del sector agrario, como es la aparición de plagas favorecidas por la abundancia de lluvias y las altas temperaturas, especialmente la del pulgón, que está afectando a numerosas explotaciones agrícolas.

En este sentido, López Miras ha reclamado una respuesta urgente por parte del Ministerio para autorizar el uso del producto fitosanitario Movento, necesario para combatir esta plaga.

"La lógica es aplastante y cae por su propio peso: no puede ser que en Portugal, Francia e Italia esté autorizado un producto que necesitan los agricultores y que en España no lo esté", ha dicho.

López Miras ha advertido de que mantener esta situación puede provocar "un perjuicio de dimensiones incalculables para nuestros agricultores", ya que las plagas están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.