El Gobierno regional ejecuta obras por 24,8 millones en 38 centros educativos - CARM

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional está ejecutando este verano obras por valor de 24,8 millones de euros en 38 centros educativos de la Región de Murcia, con actuaciones centradas en la mejora del confort térmico, la eficiencia energética, la ampliación de instalaciones y la creación de nuevas aulas de Educación Infantil, según ha informado este jueves el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Una parte de la inversión, superior a los seis millones de euros, se destina a actuaciones de cambio de cubiertas, mejora del aislamiento térmico e instalación de placas solares en doce colegios e institutos de Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, San Javier, La Unión, Ceutí, Cieza y Cehegín.

Además, la Comunidad ha licitado obras similares en otros cinco centros de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura por 2,5 millones de euros.

Estas actuaciones forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática, que contempla 166 intervenciones en centros educativos con un presupuesto superior a los 48 millones de euros, de las que ya se ha ejecutado más de la mitad.

Asimismo, el Ejecutivo regional desarrolla obras de reconversión bioclimática y mejora de la envolvente térmica en ocho institutos, con una inversión superior a los 12 millones de euros, financiada en parte con fondos europeos Next Generation EU y recursos propios.

Por otro lado, la Consejería ha destinado 800.000 euros a la adecuación de nueve colegios para la implantación de aulas gratuitas de 2 a 3 años, que permitirán crear 180 nuevas plazas en centros públicos.

El Gobierno regional también ha concedido subvenciones directas por importe de 1,4 millones de euros a los ayuntamientos de Alcantarilla, Yecla, San Pedro del Pinatar y Moratalla para ejecutar obras de ampliación y mejora en colegios públicos.

Entre las actuaciones en marcha Educación destaca la ampliación del CEIP Antonio Molina de Blanca, con una inversión superior a tres millones de euros para construir un nuevo pabellón con aulas de Infantil, comedor y gimnasio, así como el próximo inicio de las obras de ampliación del CEIP Virgen de la Vega, en Cobatillas (Murcia), dotadas con 1,3 millones de euros.

Marín ha señalado que estas actuaciones permiten "modernizar las infraestructuras educativas de la Región" y repercuten "directamente en el bienestar de los alumnos y en las condiciones de trabajo de los docentes".