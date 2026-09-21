El Gobierno regional eleva un 50% las ayudas del plan de apoyo al sector agrario

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, reunido con las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia —COAG-IR, ASAJA, UPA y FECOAM—- CARM

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional destinará 12 millones de euros al nuevo Plan de Apoyo al sector agrario, que se hará efectivo antes de finalizar 2026 y supondrá un incremento del 50% respecto a la primera edición.

López Miras ha realizado el anuncio durante una reunión con las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia, COAG-IR, ASAJA, UPA y FECOAM, en la que se han abordado las principales necesidades del sector, según ha informado la Comunidad.

El nuevo plan contempla varias líneas de ayudas dirigidas a los sectores más afectados por el incremento de los costes de producción y las inclemencias meteorológicas y funcionará como refuerzo extraordinario del Plan de Financiación Plurianual, dotado con 18,6 millones de euros.

Entre las nuevas ayudas se incluye una partida de 5,5 millones de euros para el cultivo de secano, otra de 2,5 millones para la ganadería extensiva y una tercera de dos millones para Sanidad Vegetal, con especial atención al virus de la clorosis nervial amarilla que afecta al sector de los cítricos.

En palabras del jefe del Ejecutivo autonómico, "ante la escalada de costes de producción tenemos que apoyar a los agricultores de secano".

Además, el plan incorporará dos millones de euros para potenciar y facilitar la contratación de Seguros Agrarios, con lo que la partida total destinada a estas pólizas alcanzará los 10 millones de euros.

López Miras ha señalado que estas medidas pretenden ofrecer mayor seguridad y certidumbre a los agricultores y ganaderos de la Región y dar respuesta a las dificultades que atraviesa el sector.

"El objetivo prioritario es que la tramitación culmine con éxito y las ayudas lleguen de forma efectiva a los profesionales antes de que concluya el año 2026. El Gobierno de la Región de Murcia sigue donde siempre ha estado, al lado de su sector agrario, eliminando dificultades y trabajando con certidumbre frente a los retos del futurO" ha concluido el presidente.