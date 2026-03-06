El Gobierno regional facilitará que las mujeres puedan volver al trabajo tras la maternidad

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, junto a las galardonadas, en el acto institucional de entrega de los ‘Premios 8 de marzo’ - CARM

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional facilitará que las mujeres que han sido madres puedan desarrollar su proyecto profesional con el programa 'Mamá Re-Activa', según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, durante el acto de entrega de los 'Premios 8 de marzo de la Región de Murcia', con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo.

López Miras ha explicado que a través de esta iniciativa "ofreceremos una nueva línea de financiación y un aval del cien por cien a aquellas mujeres que, después de haber sido madres y haber estado un tiempo cuidando a sus hijos, quieren retomar su actividad y montar una empresa, ser emprendedoras o ser autónomas".

Este programa de la Comunidad incluye diferentes medidas dirigidas a ofrecer acompañamiento y apoyo económico a las mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral tras la maternidad o después de un periodo de inactividad por cuidado de hijos menores de edad, según ha informado la Comunidad.

Una de las principales acciones de 'Mamá Re-Activa' será la puesta en marcha de una línea de financiación para aquellas mujeres que quieren volver al trabajo por cuenta propia o activar una idea de negocio. Esta línea de financiación, articulada a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), contará con un aval gratuito y un préstamo de hasta 25.000 euros.

Además, se subvencionará parcialmente el interés del primer año a aquellos proyectos que faciliten la conciliación y la corresponsabilidad a clientes o empleados.

APOYO PARA FORMARSE Y ACTUALIZAR COMPETENCIAS

Esta iniciativa, pionera también, ofrecerá un apoyo especializado para la actualización profesional, con el objetivo de que las mujeres interesadas puedan adquirir nuevas aptitudes y conocimientos alineados con las tendencias actuales del mercado laboral.

Ese apoyo se materializará en charlas, talleres y sesiones exprés, con formación relativa a la preparación de entrevistas de trabajo, de currículum o el manejo de herramientas digitales básicas.

La Comunidad facilitará esta ayuda en colaboración con entidades especializadas como la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP), la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Emprendedoras de Cartagena y Comarca (AMEP), Fundación RedMadre o Radio Ecca.

Otro de los pilares de este programa regional es el acompañamiento, ya que ofrecerá a las mujeres asistencia especializada para facilitar el proceso de reincorporación al mercado laboral.

El programa también incluye medidas para ayudar a las mujeres que desean volver a trabajar, en este caso, por cuenta ajena. Así, podrán obtener cita preferente en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), tras darse de alta como demandantes de empleo.

Igualmente, estarán acompañadas por un orientador laboral que les informará sobre los factores que pueden condicionar su reincorporación, como la disponibilidad, la experiencia profesional o la conciliación.

En este sentido, se pondrá a su disposición un mapa de conciliación con los recursos existentes en la Región de Murcia, para que puedan solicitar el más cercano y que más se ajuste a sus necesidades.

'PREMIOS 8 DE MARZO'

En el acto institucional celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno regional ha hecho entrega de los galardones que reconocen a mujeres y colectivos de la Región que han destacado por su implicación en la defensa de la igualdad de género en diferentes ámbitos.

Durante la entrega de los galardones, López Miras ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con "la dignidad, la libertad y la igualdad real de todas las mujeres", y ha recordado que el Día Internacional de la Mujer es una jornada para "celebrar lo logrado, pero también para renovar nuestra responsabilidad con todo aquello que aún queda por hacer".

En este sentido, ha subrayado que hombres y mujeres deben contar "con los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento a su mérito y esfuerzo".

En referencia a las galardonadas, López Miras ha destacado que se trata de "mujeres libres que, como dice el lema regional de este 8 de Marzo, 'transforman', impulsan el cambio, y han sido y siguen siendo imprescindibles en el desarrollo de nuestra Región".

Las directoras y guionistas de la película 'Sorda', Eva Libertad y Nuria Muñoz, han recogido el premio a las 'Mujeres murcianas del año'. Esta distinción reconoce su contribución a dar visibilidad a la diversidad femenina con la primera película española que muestra como protagonista a una mujer con discapacidad auditiva que se enfrenta a la maternidad.

En la modalidad de 'Mujeres destacadas en las entidades sociales', la oceanógrafa y doctora en Biodiversidad y Gestión Ambiental, Inmaculada Torres, ha obtenido el premio a una trayectoria que la ha convertido en referente femenino en el ámbito marino-pesquero de la Región.

Asimismo, la Comunidad ha hecho entrega al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia del premio al 'Colectivo que ha destacado por su trabajo a favor de la igualdad', en este caso, por su proyecto 'Escuelas Rurales de Salud'. Esta iniciativa ha convertido las farmacias rurales en redes de apoyo, acercando la educación sanitaria y actividades formativas de salud femenina a zonas alejadas del núcleo urbano.