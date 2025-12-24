Gobierno regional felicita la Navidad al dispositivo de agentes medioambientales que permanece de guardia

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita el Centro Regional de Agentes Medioambientales (CRAM) para trasladar personalmente la felicitación navideña a sus profesionales - CARM

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó hoy el Centro Regional de Agentes Medioambientales (CRAM) para trasladar personalmente, y a través de la radio, la felicitación navideña del Gobierno regional a todos los profesionales que integran el dispositivo de agentes medioambientales y brigadas forestales que permanecen de guardia durante la Nochebuena y la Navidad.

En la jornada del miércoles, más de 40 agentes medioambientales están distribuidos por todo el territorio regional, desde el Altiplano y el Noroeste hasta el litoral.

"Saber que están vigilando cada rincón de la Región nos da paz y tranquilidad. Mientras muchas familias celebran la Nochebuena, ellos siguen cuidando de todos nosotros y de nuestros espacios naturales", ha destacado el consejero.

Durante su visita, el consejero ha puesto en valor "la vocación de servicio público de estos profesionales que, en fechas tan señaladas, continúan velando por la seguridad y la protección del patrimonio natural de la Región de Murcia".

"Hoy es un día muy especial para las familias y, como cada Nochebuena, he querido venir a felicitar la Navidad a todo el dispositivo que está de guardia, cuidando de nuestro patrimonio natural y trasladando tranquilidad al conjunto de los ciudadanos", ha señalado Juan María Vázquez.

El consejero ha subrayado, además, el esfuerzo realizado durante los 365 días del año y especial este año, que ha registrado episodios meteorológicos como la DANA o distintos conatos de incendios, en los que "la rápida y eficaz intervención de los agentes medioambientales y brigadas forestales ha permitido reducir su impacto".