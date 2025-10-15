El Gobierno regional garantiza su apoyo al sector turístico, que mantiene su actividad pese a los cortes de agua

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en una reunión extraordinaria con el sector turístico - COMUNIDAD

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reafirmado este miércoles su compromiso con los establecimientos turísticos de la Región de Murcia, que mantienen su actividad y están preparados para abordar cualquier cuestión que pueda surgir, garantizando la atención a los visitantes que llegan a la Región, a pesar de la falta de medidas y de información recibidas por parte del Mancomunidad de Canales del Taibilla.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha mostrado su total disposición en colaborar si en las actuales circunstancias fuera preciso adoptar alguna medida excepcional hasta que se solucionen los problemas de abastecimiento de agua que sufren distintas localidades de la Región, intensificando las soluciones de urgencia precisas y trabajando de forma coordinada con las asociaciones empresariales para dar una respuesta eficaz.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha mantenido este miércoles una reunión extraordinaria con el sector en la que ha reiterado el apoyo del Ejecutivo autonómico y su compromiso de mantener un diálogo permanente con los representantes turísticos.

En el encuentro, en el que han participado el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), Juan Francisco Martínez; los presidentes de Hostetur, José Catalá y HoyTú, Bartolomé Vera; y la secretaria general de la organización, Laura Mateo, se ha acordado reforzar la coordinación entre los representantes del sector, Croem y el Ejecutivo, para garantizar el normal desarrollo de la actividad turística.

En este sentido, Conesa ha expresado la plena disposición del Gobierno regional para colaborar en caso de que las circunstancias requieran la adopción de medidas extraordinarias, con el fin de aliviar la carga económica de los empresarios locales.

"La prioridad es que la actividad turística continúe como hasta ahora y que los visitantes puedan seguir disfrutando de nuestros destinos con todas las garantías", ha dicho durante la reunión.