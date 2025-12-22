El Gobierno regional impulsa cerca de 300 proyectos de inclusión social con más de 13 millones de euros del IRPF

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en uno de los talleres de Cruz Roja impulsados con la financiación procedente del 0,7 por ciento del IRPF - CARM

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha impulsado 279 proyectos dirigidos a la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad durante 2025, con una financiación de 13.363.888 euros procedente del 0,7 por ciento del IRPF. Un importe que ha aumentado en dos millones de euros, respecto al ejercicio anterior, a partir de una mayor contribución de los ciudadanos y empresas marcando la 'X Solidaria' en la declaración de la renta y que ha permitido beneficiar a más de 100.000 personas, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En esta convocatoria se han seleccionado proyectos de 161 entidades del Tercer Sector por su contribución para atender a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, prevenir la exclusión residencial o promover la autonomía personal de las personas mayores y el envejecimiento activo. Entre estos proyectos se encuentran los presentados por Cruz Roja, entidad beneficiaria con más de 2 millones de euros por diferentes iniciativas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado hoy un taller impulsado por esta entidad, enmarcado en el programa 'Mayores Activos', una de las iniciativas seleccionadas en esta convocatoria, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas mayores con un conjunto de acciones de atención integral.

Ruiz ha destacado que "los programas desarrollados por Cruz Roja son un ejemplo del impacto social que tienen estos proyectos. En este caso, 'Mayores Activos' consigue lo que se propone, activar a las personas mayores con diferentes talleres, como los de gerontogimnasia, que además de fomentar su autonomía, contribuye a que socialicen, a prevenir el aislamiento y promover su participación social".

Además de este proyecto, Cruz Roja desarrolla, a partir de la financiación obtenida del IRPF, otras iniciativas para la inclusión social en zonas desfavorecidas, formación sobre hábitos saludables para la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad, para la atención a la infancia hospitalizada, o para la prevención de conductas violentas en la juventud.