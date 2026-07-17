El Gobierno regional impulsa más de 1.000 proyectos empresariales con 30,8 millones en ayudas durante 2025

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, preside la reunión del Consejo de Dirección del Instituto de Fomento - CARM

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), aprobó durante 2025 un total de 1.062 expedientes de ayuda por importe de 30,8 millones de euros.

Estas actuaciones movilizaron más de 56 millones de inversión empresarial y contribuirán al mantenimiento de 32.270 puestos de trabajo, además de prever la creación de otros 1.047 empleos, según el balance presentado este viernes al Consejo de Dirección del organismo.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado que estos resultados "muestran una política económica que apuesta por acompañar proyectos concretos desde que nace una idea hasta que se convierte en inversión, innovación, empleo o ganan presencia internacional".

"La hoja de ruta del Gobierno regional es estar junto a las empresas en sus decisiones más importantes y ayudarles a crecer, incorporar tecnología y competir en mercados cada vez más exigentes", ha dicho.

Entre las principales líneas de apoyo figuran las destinadas a los centros tecnológicos, con cerca de nueve millones de euros; las inversiones productivas y tecnológicas de las pymes, con 4,7 millones; la I+D empresarial, con cerca de cinco millones entre sus distintas convocatorias; y las acciones de internacionalización, ferias y misiones, que superaron los cinco millones.

También se respaldaron empresas innovadoras y escalables, la mejora de los parques empresariales, proyectos de tecnologías duales y servicios especializados de digitalización, sostenibilidad y acceso a inversión privada.

La actividad desarrollada fue más allá de las subvenciones. El Info atendió a 3.493 empresas y autónomos desde su Oficina Financiera y facilitó la captación de más de 98,5 millones de euros procedentes del CDTI, Enisa, Murcia Emprende, el sistema de garantías y los incentivos regionales.

En internacionalización, 543 empresas participaron en 64 acciones comerciales desarrolladas en los cinco continentes, mientras que las actuaciones de promoción, formación y servicios de la red Enterprise Europe Network reunieron a 1.819 empresas.

El ejercicio permitió, además, consolidar proyectos estratégicos en el marco de CAETRA como, por ejemplo, los avances en la candidatura regional a la red de incubadoras de la Agencia Espacial Europea y el refuerzo de la cooperación con la Armada, Telefónica, el Centro Universitario de la Defensa de la UPCT y la Universidad de Murcia.

En emprendimiento se organizaron 116 jornadas con más de 6.700 participantes y se acompañaron 221 proyectos desde la Red Punto Pyme.

En cuanto a la captación de inversiones, se ejecutaron 19 proyectos por 425,1 millones de euros y 235 empleos, mientras que se confirmaron 7 proyectos de inversión que representan un volumen de inversión de 116 millones de euros y la generación de más de 120 empleos.

Estos proyectos reflejan un perfil de inversiones de inversión intensivo en capital, con fuerte peso de energía renovable y consolidación de proyectos industriales, lo que pone de manifiesto la capacidad de la Región para materializar inversiones a gran escala y alineadas con las principales tendencias internacionales.

"Todos estos datos son fruto de una estrategia de Gobierno que persigue transformar tecnológicamente nuestro tejido productivo, reforzar las cadenas de valor regionales y situar a las empresas en los ámbitos que marcarán la competitividad de los próximos años. La Región de Murcia quiere aportar capacidades industriales, conocimiento e innovación al objetivo común de avanzar hacia una mayor autonomía y soberanía tecnológica europea", ha concluido Marín.