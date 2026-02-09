El Gobierno regional impulsa nuevas acciones internacionales para reforzar la competitividad del sector del calzado

La consejera Marisa López Aragón, y el presidente de FICE, Vicente Pastor, muestran el libro ‘Cristóbal Balenciaga. Shoes from Spain Tribute’, junto con representantes de Calzia y el director del Info, Joaquín Gómez - CARM

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional impulsará este año nuevas acciones internacionales para reforzar la competitividad del sector del calzado, "uno de los motores industriales de la Región", según ha afirmado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en un encuentro con el nuevo presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Vicente Pastor.

López Aragón ha explicado que el objetivo es "impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la apertura a nuevos mercados a través de nuevas actuaciones estratégicas previstas para 2026", informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante la reunión, en la que también ha participado el presidente de Calzia, la Asociación de Industrias del Calzado y Alpargatas del Noroeste Murciano, Juan Romero, se ha abordado la situación del sector, así como sus desafíos, y se ha puesto de relieve el peso del calzado como una de las actividades industriales de la Región.

En este sentido, la consejera ha destacado la capacidad del sector para "evolucionar sin perder su esencia y adaptarse a las nuevas demandas del mercado internacional", y ha asegurado que el Gobierno regional mantiene una línea de trabajo orientada a acompañarlo en su crecimiento y modernización.

"Queremos que el Plan Estratégico del Calzado y la Moda se traduzca en oportunidades reales para las empresas, favoreciendo su expansión exterior, elevando su posicionamiento y dotándolas de herramientas para competir con mayor solidez en un entorno económico cada vez más exigente", ha dicho.

NUEVAS ACTUACIONES PARA 2026

La Consejería, a través del Instituto de Fomento (Info), está ultimando la hoja de ruta de 2026 para impulsar la internacionalización del calzado regional y potenciar su imagen de marca. Entre las principales novedades destaca la incorporación de una misión de prospectiva a Bangladesh (La India), orientada a la búsqueda de socios, clientes y oportunidades de fabricación y aprovisionamiento con visión de largo plazo.

Asimismo, se explorarán las posibilidades de la capacidad productiva de la industria regional en el ámbito de las marcas blancas mediante la participación en ferias especializadas del mercado europeo, con el objetivo de detectar nuevas oportunidades de negocio.

El programa de trabajo también contempla el desarrollo de una línea específica de apoyo al diseño, "un factor clave para mejorar la competitividad en sectores como el calzado y la moda. Para ello, estamos trabajando para poder lanzar una convocatoria dirigida a subvencionar proyectos de diseño de pymes regionales", ha explicado López Aragón.

Estas actuaciones se suman a la programación anual de misiones comerciales y asistencia a ferias internacionales de referencia, "reforzando la presencia del calzado regional en los principales escaparates profesionales", ha añadido la consejera.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Las exportaciones regionales de calzado superaron los 88 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, con una presencia destacada en mercados como el francés, el italiano, el alemán y el británico. Estas cifras sitúan a la Región de Murcia entre las principales comunidades exportadoras.

Al término de la reunión, el presidente de FICE ha hecho entrega a la consejera del libro 'Cristóbal Balenciaga. Shoes from Spain Tribute', una obra promovida por la federación que rinde homenaje al diseñador en el 130 aniversario de su nacimiento y que pone en valor la excelencia del 'Made in Spain' a través del diálogo entre la artesanía y el calzado contemporáneo.