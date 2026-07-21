El Gobierno regional incrementa hasta los 50.000 euros las ayudas para la conservación de las razas ganaderas autóctonas

Ejemplar De Chato Murciano Junto A Su Camada De Lechones En Una Foto De Archivo - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha incrementado este año en 10.000 euros la línea de ayudas destinada a la conservación y fomento de las razas ganaderas autóctonas españolas, hasta alcanzar una dotación de 50.000 euros.

El director general de Ganadería, Pesca y Acuicultura, Juan Pedro Vera, ha destacado que "el Gobierno regional refuerza su compromiso con la conservación de las razas autóctonas, incrementando el presupuesto de estas ayudas para respaldar el trabajo que realizan las asociaciones de criadores, fundamentales para preservar nuestro patrimonio ganadero".

Asimismo, ha señalado que "la mejora y conservación de estas razas no solo contribuye a mantener la biodiversidad y la riqueza genética de nuestra cabaña ganadera, sino que también favorece el desarrollo de unas producciones ligadas al territorio y con un importante valor diferencial".

De la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), podrán beneficiarse las asociaciones u organizaciones de ganaderos de razas autóctonas españolas, sin ánimo de lucro, oficialmente reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la gestión de uno o varios libros genealógicos.

La convocatoria subvenciona tanto la creación y mantenimiento de los libros genealógicos como los gastos derivados de esta actividad, entre ellos los de personal técnico y administrativo, alquiler de locales, equipos informáticos y material de oficina no inventariable.

Además, las ayudas financian las actuaciones incluidas en los programas oficiales de mejora de las razas, como las actividades de conservación in situ, la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros autorizados, las pruebas destinadas a evaluar la calidad genética del ganado y las acciones de difusión de los programas de mejora.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 27 de julio. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse antes del 15 de noviembre de 2026 y justificarse hasta el 20 de noviembre.