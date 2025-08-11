El Gobierno regional incrementa el presupuesto para el seguro agrario hasta los 7,2 millones de euros en 2025

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha aumentado el presupuesto para el seguro agrario en 2,2 millones de euros en el último año, hasta alcanzar los 7,2 millones, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El incremento de la partida presupuestaria para el seguro agrario, que supone más de un 30 por ciento en los dos últimos años, se produce tras sumar las aportaciones del Plan de Financiación Plurianual que el presidente de la Región, Fernando López Miras, firmó en 2024 con las organizaciones agrarias profesionales, y añadir un millón de euros más para apoyar las pólizas de los agricultores con daños por granizo.

"Seguimos dando pasos para mejorar el seguro con el que agricultores y ganaderos puedan proteger su trabajo ante las inclemencias meteorológicas. Por un lado, estamos incrementado la partida presupuestaria con la que apoyamos la contratación y, por otro, seguimos trabajando para que el seguro agrario responda mejor a las necesidades del sector", ha afirmado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

La consejera ha destacado la modificación del seguro de fruta con una póliza específica para la Región de Murcia, con la que se han ampliado las coberturas a un precio "muy competitivo".

"Con el nuevo módulo de fruta hemos conseguido que los productores puedan tener asegurada su cosecha ante helada, granizo y otros fenómenos meteorológicos sin tener un incremento significativo del coste", ha añadido.

En el último año, el Gobierno autonómico ha incrementado el porcentaje de subvención de varias de las pólizas que disponen los agricultores, con especial atención a los cultivos de secano. De esta manera, se ha pasado de un 15 por ciento de media de subvención regional en 2023, a un 70 por ciento de ayuda en el seguro de cultivos como el olivar, frutos secos, herbáceos, uva de vino y ovino-caprino.

"Desde el Gobierno regional estamos haciendo nuestro trabajo con el seguro agrario y le pedimos al Ministerio de Agricultura más implicación. Tenemos que trabajar en la mejora de módulos y se tiene que incrementar el presupuesto que el Gobierno de España destina al mismo, para reducir los costes de contratación y mejorar las coberturas", ha afirmado la consejera.

La Consejería trabaja junto con Enesa y Agroseguro para mejorar pólizas en las que se ha detectado un descenso de contrataciones.

"En los últimos años hemos visto como el seguro de hortalizas o alcachofa han descendido porque no responden a las necesidades reales de los agricultores. Por ello, estamos trabajando en mejorar estas pólizas para que den más protección a los productores, teniendo en cuenta las necesidades del sector hoy", ha concluido Rubira.