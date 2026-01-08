El Gobierno regional inicia el expediente para conceder la Medalla de Oro de la Región a la princesa Leonor

La Princesa Leonor durante su formación en la Academia General del Aire y del Espacio - Casa de S.M. el Rey

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a iniciativa del presidente, ha acordado iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción autonómica, a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón, Princesa de Asturias.

A través de este reconocimiento, el Gobierno regional quiere poner en valor el especial vínculo que une a la Princesa de Asturias con la Región de Murcia, debido a su paso por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier para completar su formación militar.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño ha recordado que "en esa misma Academia de San Javier se formó también su padre, Su Majestad el Rey Felipe VI, y antes, su abuelo, el rey emérito. Por tanto, son tres generaciones de la Corona vinculadas a la Región de Murcia a través del servicio y la formación militar".

Con la Medalla de Oro de la Región de Murcia "reforzamos ese lazo histórico entre la Corona y la Región de Murcia, y le trasladamos a Doña Leonor que esta tierra será siempre su casa", ha resaltado el consejero.