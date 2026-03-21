El Gobierno regional invertirá este año 14,1 millones de euros para frenar el decaimiento y prevenir incendios

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó a primeros de mes las actuaciones de prevención de incendios y de lucha contra el decaimiento forestal en el Puerto de la Cadena. - CARM

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de los Bosques, el Gobierno regional pone en valor este año el despliegue de actuaciones que la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor desarrolla a lo largo de 2026 para responder al decaimiento forestal y reforzar la prevención de incendios en distintos montes de la Región de Murcia.

La conmemoración del 21 de marzo ofrece así el marco para destacar una intervención sin precedentes por su alcance y por el volumen de recursos movilizados. Durante este año, la inversión prevista asciende a 14.196.521 euros y permitirá actuar sobre 6.730 hectáreas, de las que ya se ha intervenido en 2.801, lo que supone cerca del 42 por ciento de la superficie programada para este ejercicio.

La planificación de 2026 se centra en las zonas forestales más afectadas por la sequía extrema de los últimos años, una situación que ha debilitado especialmente las masas de pinar, ha favorecido la aparición de plagas y ha incrementado el riesgo de incendios.

Las intervenciones se reparten por enclaves de alto valor ambiental de municipios como Murcia, Lorca, Alhama de Murcia, Totana, Cehegín, Bullas, Cieza, Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, entre otros. El consejero Juan María Vázquez destacó que "este año estamos concentrando un esfuerzo muy importante para actuar allí donde el monte presenta mayor afección y donde la intervención puede resultar más útil para recuperar su estado sanitario y reducir riesgos".

En este sentido, añadió que "proteger los bosques de la Región de Murcia es también proteger biodiversidad, paisaje, seguridad y calidad de vida".

El grueso de la inversión de 2026 se entiende mejor a través de las principales actuaciones que ya están en marcha. La partida de mayor entidad corresponde al servicio de las brigadas forestales BRIFOR Región de Murcia, con más de tres millones de euros, un grupo humano clave para mantener trabajos continuados de saneamiento, prevención y respuesta sobre el terreno, con intervención prevista sobre casi 3.000 hectáreas.

Junto a esta inversión sobresalen otros proyectos que superan el millón de euros de inversión y que permiten extender los tratamientos selvícolas a amplias superficies forestales. Entre ellos figuran las intervenciones en Cehegín, Lorca, Alhama y Totana, Murcia, Cehegín, Bullas y Sierra de Ricote, Sierra de la Pila y Valle de Ricote, así como otras actuaciones de prevención y minimización de daños en áreas de alto valor forestal.

En conjunto, estos proyectos concentran buena parte del esfuerzo inversor de 2026 y explican la dimensión territorial del operativo desplegado este año.

Los trabajos incluyen selvicultura sanitaria, retirada de arbolado seco o moribundo, control de perforadores y defoliadores, gestión de combustible vegetal, mejora de hábitats, restauración ecológica y adecuación de infraestructuras y viales forestales.

Para ello, la Consejería moviliza actualmente 513 efectivos y 26 máquinas, entre brigadas forestales, empresas especializadas y personal técnico y de vigilancia ambiental.

LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA ACELERAN LA ACTUACIÓN ESTE AÑO

Una de las claves de 2026 es el peso de los proyectos de emergencia financiados con fondos Next Generation EU, puestos en marcha a finales de 2025 y con ejecución hasta junio de este año. Estas actuaciones suman 8.297.624 euros (dentro de los 14.196.521 euros) y se desarrollan en algunas de las zonas forestales más sensibles de la Región, donde el objetivo es contener el deterioro, reforzar la prevención de incendios y consolidar una respuesta rápida ante los efectos de la sequía sobre el monte.

En resumen, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor moviliza en el periodo 2025-2026 una inversión global de 20.919.572 euros, de los que 6.723.051 euros corresponden a actuaciones ejecutadas en 2025 y 14.196.521 euros a trabajos ya en marcha, en ejecución o programados durante 2026.

"Este esfuerzo presupuestario, el mayor realizado hasta ahora en la Región para afrontar el decaimiento forestal, permite actuar sobre 11.459 hectáreas, con intervenciones de selvicultura sanitaria, control de plagas, reducción del riesgo de incendios, mejora de infraestructuras forestales y restauración ecológica", indican desde el Gobierno regional.