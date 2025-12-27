El Gobierno regional moviliza más de 12 millones para apoyar y mejorar la recogida y el tratamiento de residuos

Contenedores de reciclaje - CARM

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional da un paso decisivo por la economía circular mediante la mejora en la recogida, gestión y tratamiento de los residuos. Para ello destina 12,3 millones de euros, a través de subvenciones directas destinadas a consolidar una amplia red de recogida y gestión de residuos y, especialmente, el biorresiduo (residuos orgánicos como restos de comida y poda).

"El Gobierno regional está al lado de los ayuntamientos, escuchando sus necesidades y dotándolos de los recursos necesarios con el fin de que puedan ofrecer un servicio de gestión de residuos moderno y eficiente", subrayó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien señaló que se trata de "una prueba más de la vocación municipalista" del Ejecutivo autonómico.

Una parte esencial de la inversión se centra en la mejora del sistema de recogida selectiva en los municipios, con una inversión de 5,3 millones. Estas ayudas permitirán reforzar la recogida, principalmente de biorresiduos, pero también de residuos textiles y aceite usado de cocina, a la vez que mejorar los ecoparques en distintos municipios.

El paquete de ayudas incluye más de 3 millones para la instalación de nuevos medios de recogida de biorresiduos, atendiendo a las necesidades transmitidas por los propios municipios. En concreto, se desplegarán 2.059 contenedores marrones, se distribuirán 42.080 cubos domésticos de biorresiduos a ocho municipios (Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí, Mula, San Javier, Totana y Villanueva del Río Segura); y se incorporarán 1.054 cubos comunitarios (en Las Torres de Cotillas, San Javier y Villanueva del Río Segura).

A ello se suma la adquisición de 22 nuevos camiones de recogida que reforzarán el servicio en 14 localidades de la Región (Abanilla, Blanca, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cieza, Las Torres de Cotillas, La Unión, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia y Villanueva del Río Segura).

Asimismo, se destinan más de 200.000 euros a la instalación de contenedores específicos para la recogida de residuos textiles y aceite usado de cocina, lo que amplía las opciones de reciclaje y facilita la correcta separación en origen.

Dentro de esta línea de acción, se dedican más de dos millones de euros a mejorar los ecoparques en 15 municipios: Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Cieza, Fuente Álamo, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Totana y Villanueva del Río Segura.

MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

Otra parte esencial de la inversión se dirige a la mejora y ampliación de las instalaciones de tratamiento de residuos. En este ámbito destaca la del Centro de Tratamiento de Residuos de Ulea, para la que el Gobierno regional acaba de aprobar una aportación por valor de 1,6 millones de euros.

Esta planta, cuya construcción supondrá una inversión total superior a los 10,7 millones de euros, beneficiará a 30 municipios integrados en el Consorcio de Residuos de la Región de Murcia y sus obras ya están en marcha con el desmantelamiento de la estructura anterior para poder construir la ampliación.

Además, el Gobierno regional también ha dado luz verde a una subvención de más de 5,4 millones destinada a la modernización de las instalaciones de tratamiento de biorresiduos de origen doméstico en Cartagena.

El proyecto permitirá optimizar los procesos mediante la mejora del pretratamiento de la fracción orgánica, la automatización del compostaje y una mayor calidad del material tratado. "Estas actuaciones nos permiten reducir el volumen de rechazo, mejorar los rendimientos de recuperación y obtener un compost de mayor calidad, cumpliendo con las exigencias de la normativa estatal y europea", explicó Juan María Vázquez.