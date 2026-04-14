El Gobierno regional pone en marcha el teléfono 065 para atender a personas mayores en situación de soledad no deseada

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la presentación de la 'Estrategia regional contra la soledad no deseada' - CARM

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en marcha el teléfono 065 para atender a personas mayores en situación de soledad no deseada que estará atendido por profesionales del Teléfono de la Esperanza y permitirá prevenir la soledad, escuchando y atendiendo a aquellas personas mayores que lo necesiten.

Es una de las líneas de actuación incluidas en la Estrategia contra la Soledad No Deseada, una hoja de ruta dirigida a mejorar los mecanismos de detección del aislamiento en las personas mayores, reforzar la intervención integral y el acompañamiento continuado, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado esta iniciativa del Ejecutivo regional, que ha sido elaborada con la colaboración de las entidades locales y del Tercer Sector de Acción Social, así como con las propias personas mayores y profesionales que trabajan con ellas.

La estrategia es el resultado de un trabajo en común para mejorar el mapa regional de recursos, "con el que la Región de Murcia refuerza la cohesión entre todos los agentes implicados en la lucha contra la soledad no deseada, ampliando las herramientas de prevención y aplicando los programas necesarios para que ninguna persona mayor se sienta sola", ha destacado Ruiz.

Parte de un diagnóstico previo que muestra, entre otros aspectos, que estas actuaciones podrían beneficiar hasta a 50.000 personas mayores en la Región de Murcia. Se divide en cuatro ejes que despliegan las diferentes medidas a desarrollar: prevención, sensibilización y vida en comunidad; detección de situaciones de soledad; intervención y acompañamiento social; y coordinación y generación del conocimiento.

"El Gobierno regional, en su compromiso por construir una Región más conectada y comunitaria donde se multipliquen los espacios de interacción social, también impulsará, en el marco de esta estrategia, programas de voluntariado. Se pondrán en marcha proyectos regionales de acompañamiento telefónico, con llamadas semanales a mayores que viven solos", ha añadido la consejera.

OTRAS MEDIDAS PARA COMBATIR LA SOLEDAD NO DESEADA

Entre las medidas destacadas de la Estrategia contra la Soledad no Deseada se encuentra la creación de Mesas de Coordinación en los municipios, en las que el papel de las entidades locales será clave. Este instrumento estará integrado por centros de salud, centros de servicios sociales, centros de atención a personas mayores, agentes regionales y locales competentes y agentes sociales de cada territorio.

Al mantener un contacto directo con los mayores de cada municipio podrán detectar los posibles casos de soledad no deseada, por no acudir a citas previstas o por no participar en actividades en las que se contaba con estas personas. Así, los municipios serán el primer lazo de unión de una red que se extenderá en toda la Comunidad, a partir de esta estrategia, para evitar cualquier situación de aislamiento.

Además, para mejorar la detección, se establecerán alianzas con agentes sociales como parroquias, comercios o farmacias, que actuarán como agentes detectores del aislamiento involuntario en su vecindario, así como con colegios profesionales de farmacéuticos, de trabajo social o de psicólogos, entre otros.

También se impartirá formación especializada en Soledad no Deseada a los casi 1.500 profesionales que prestan el servicio de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio en la Región a más de 21.000 personas dependientes.

Además, se crearán figuras voluntarias de referencia, integradas por personas mayores que hayan vivido la soledad no deseada y puedan detectar y acompañar a otras en la misma situación".

La estrategia, que diferenciará dos grupos de edad, de 65 a 79 años y personas mayores de 80 años, priorizará a las personas que viven en residencias, que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, en situación de dependencia o con discapacidad, a personas que atraviesen una situación de duelo y a aquellas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas.