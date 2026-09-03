El Gobierno regional reclama en Bruselas una PAC con fondos "fuertes y suficientes" para garantizar el futuro del campo

L consejero Joaquín Buendía durante la reunión que ha mantenido con el director en funciones de Planes Estratégicos de la PAC de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Mariusz Migas - CARM

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado este jueves en Bruselas una Política Agraria Común (PAC) con un presupuesto "fuerte y suficiente" para garantizar el futuro de agricultores y ganaderos, ante la propuesta de reducir en más de un 20% los fondos destinados a esta política, según ha señalado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía.

Buendía ha trasladado esta posición al director en funciones de Planes Estratégicos de la PAC de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI), Mariusz Migas, durante un encuentro en el que han abordado el futuro de la PAC, el desarrollo rural y los principales retos del sector, según ha informado la Comunidad.

"No hay transición ecológica ni soberanía alimentaria sin el presupuesto fuerte que necesita la agricultura y la ganadería. Europa no puede exigir cada vez más compromisos a nuestros productores mientras plantea recortar más de un 20 por ciento el presupuesto de la PAC", ha afirmado.

El consejero ha defendido que las exigencias ambientales y regulatorias que asumen las explotaciones europeas deben estar acompañadas de recursos para poder cumplirlas y ha advertido de que "reducir el apoyo al sector primario pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones familiares".

Asimismo, ha señalado que la PAC es "una política estratégica para Europa" al contribuir a garantizar la producción de alimentos y reducir la dependencia del exterior. En este sentido, ha relacionado el mantenimiento de los fondos con el relevo generacional.

"Si queremos jóvenes en el campo, tenemos que ofrecerles un proyecto de vida viable", ha indicado. Durante la reunión, el Gobierno regional ha reclamado también avanzar hacia una reciprocidad comercial mediante cláusulas espejo para las importaciones procedentes de terceros países, de manera que los productos que accedan al mercado europeo cumplan "exigencias equivalentes" a las que soportan los productores comunitarios en materia ambiental, sanitaria y laboral.

"Nuestros productores están dispuestos a competir, pero tienen que hacerlo con las mismas reglas de juego", ha afirmado Buendía, quien ha pedido además incrementar los controles fitosanitarios en las fronteras de la Unión Europea.

Por otro lado, el consejero ha planteado la necesidad de disponer de alternativas antes de retirar herramientas fitosanitarias a los agricultores europeos. "Cualquier retirada debe estar precedida de alternativas eficaces, viables y avaladas científicamente", ha defendido.

Buendía ha reclamado asimismo agilizar los procedimientos europeos para autorizar nuevas soluciones biológicas y tecnologías de precisión y ha asegurado que la Región de Murcia seguirá defendiendo "una PAC que permita producir, competir y seguir avanzando en sostenibilidad".