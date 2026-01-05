El Gobierno regional refuerza la capacitación de más de 6.000 profesionales del sector agro

Imagen De Uno De Los Cursos Impartidos Durante El Último Año Por El Servicio De Formación Y Transferencia Tecnológica - CARM

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reforzado la capacitación de los profesionales del sector agrario mediante el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT), que ha formado durante 2025 a un total de 6.179 alumnos en las acciones desarrolladas por este servicio, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha afirmado que estos datos "reflejan el esfuerzo del Gobierno regional por impulsar una agricultura moderna, sostenible e innovadora, con profesionales cada vez mejor preparados".

El desarrollo de estas actividades de formación tiene como prioridad la transferencia de conocimientos, la innovación en la agricultura, la viabilidad de las explotaciones, el apoyo a jóvenes y nuevos emprendedores, la competitividad de la agricultura con otros sectores y la implantación de nuevas tecnologías entre otras, contribuyendo a reforzar y lograr mayor modernización del sector agrario y de la Política Agraria Común (PAC).

Durante el 2025 se han desarrollado 391 acciones formativas, de las que 122 fueron propias del SFTT e impartidas por los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAS), mientras que las 269 restantes fueron ejecutadas por entidades acreditadas y supervisadas por el propio Servicio. En total, se impartieron 9.887 horas de formación especializada.

Rubira ha destacado que "la capacitación técnica es una herramienta imprescindible para mejorar la competitividad y garantizar el relevo generacional en el campo murciano", y ha subrayado que la formación "debe seguir adaptándose a las necesidades reales del sector".

Las acciones formativas abarcaron ámbitos como agricultura, industria agroalimentaria, ganadería, medio ambiente, gestión del agua, forestal, seguridad, sistemas de gestión y formación de formadores.

También se abordaron contenidos estratégicos como innovación agraria, mitigación del cambio climático, control de riego y buenas prácticas agrícolas.

Rubira ha señalado que "estos programas permiten que nuestros profesionales sigan actualizándose y adoptando nuevas técnicas que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad".

LORCA, TORRE PACHECO Y ARCHENA

Los municipios que acogieron un mayor número de acciones formativas en 2025 fueron Lorca, Torre Pacheco y Archena, donde se impartieron algunas de las especialidades más demandadas del sector.

Entre los cursos con más ediciones destacan 'Manejo seguro de carretillas elevadoras', 'Usuario profesional de productos fitosanitarios', 'Manejo seguro del tractor' y 'Manipulador de alimentos en el medio rural'.