El Gobierno regional refuerza la protección de los autónomos facilitando el acceso a financiación sin costes adicionales

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), cerró la convocatoria 2025 del programa Aval Autónomos con un balance de 34 proyectos aprobados de los 39 presentados y un volumen de financiación movilizada que alcanza los 2,76 millones de euros, facilitando a los autónomos el acceso al crédito bancario en condiciones ventajosas y sin asumir costes financieros adicionales.

"La prioridad del Gobierno regional es proteger a los autónomos y darles estabilidad en un contexto económico tan exigente como incierto", subrayó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que añadió que "con esta línea de avales, que ha sido todo un éxito, les hemos facilitado el acceso a financiación bancaria sin que el coste del aval lastre su competitividad, reforzando su capacidad para invertir, crecer y consolidar sus proyectos empresariales".

El programa forma parte del sistema de garantías del Info y permite subvencionar hasta el 1,2 por ciento anual del coste del aval, calculado sobre el saldo vivo del préstamo durante toda su vigencia. La ayuda máxima por beneficiario puede alcanzar los 13.000 euros, mediante operaciones avaladas por sociedades de garantía recíproca, entidades financieras o aseguradoras autorizadas.

El presupuesto de la primera convocatoria, fijado en 200.000 euros, se agotó tras la aprobación de las operaciones, lo que confirma la elevada demanda de este instrumento financiero por parte del colectivo de autónomos y su eficacia como herramienta pública de apoyo directo a la actividad económica.

Por ámbitos de actividad, el programa respaldó proyectos vinculados al comercio minorista, el transporte, la construcción especializada y otros sectores estratégicos para la economía regional, "consolidando el papel del Gobierno regional como aliado financiero de las empresas de la Región de Murcia y reforzando el compromiso del presidente, Fernando López Miras, con un tejido productivo más sólido, resiliente y competitivo", concluyó.