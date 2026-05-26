El Gobierno regional sitúa a Yecla como referente del Plan Industrial por su capacidad para generar empleo e innovación

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, galardonados y propietarios de las empresas que exponen en la 64ª Feria del Mueble de Yecla (FMY) 2026 - CARM

YECLA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional sitúa a Yecla como "uno de los grandes referentes" de la industria regional y ejemplo del modelo de crecimiento que impulsa el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, basado en una industria "más robusta, innovadora, sostenible, internacional y mejor distribuida por el territorio".

Así lo ha puesto de relieve el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la inauguración de la 64ª Feria del Mueble de Yecla, junto a la alcaldesa de Yecla y presidenta del Comité Ejecutivo de la Feria, Remedios Lajara, según ha informado la Comunidad.

En el acto, el consejero ha hecho entrega también de las medallas de reconocimiento a profesionales y empresas destacadas del sector que celebran su 50 aniversario, J. Calvo Sillería y Correduría de Seguros de Sixto Palacín.

Juan María Vázquez ha subrayado que "Yecla representa muy bien lo que queremos para la industria regional, empresas con arraigo, capacidad exportadora, empleo estable, innovación y una identidad productiva propia que genera oportunidades no solo para el municipio, sino para todo el Altiplano".

El consejero ha explicado que el Plan Industrial "no es una estrategia pensada solo para los grandes núcleos industriales, sino una hoja de ruta para reforzar los polos productivos de toda la Región".

En este sentido, ha señalado que Yecla "es un ejemplo claro de industria distribuida, porque demuestra que desde el territorio se puede competir en mercados nacionales e internacionales, fijar población, atraer talento y generar riqueza".

La 64ª edición de la Feria del Mueble de Yecla se celebra del 26 al 29 de mayo bajo el lema 'Encaja contigo' y está orientada al cliente profesional del sector del hábitat, con especial atención al canal contract.

El certamen cuenta con cerca de 90 estands, que ocupan el 90 por ciento del espacio cubierto, y articula su programación en torno a tres ejes, 'networking', 'showroom' y tendencias.

El Gobierno regional participa en esta edición a través de distintas actuaciones dirigidas a reforzar la internacionalización, la innovación y la conexión entre diseño, industria y artesanía. Entre ellas destaca la Jornada Internacional Contract, organizada por el Instituto de Fomento, con arquitectos, diseñadores y prescriptores procedentes de Reino Unido, Marruecos, Portugal, Madrid y Mallorca, así como la presencia de empresas internacionales para establecer contactos comerciales con firmas regionales.

Vázquez ha afirmado que "la Feria del Mueble de Yecla es mucho más que un escaparate; es una herramienta de negocio, de apertura exterior y de modernización para un sector que forma parte de la identidad económica de la Región".

SECTOR CLAVE PARA LA ECONOMÍA REGIONAL

El sector del mueble y la madera genera más de 7.700 empleos directos en la Región, lo que supone más del 11 por ciento del empleo industrial regional. Además, agrupa a cerca de 900 empresas, representa el 14 por ciento del tejido industrial y aporta alrededor del 7 por ciento de la producción nacional del sector.

En 2025, las exportaciones regionales del mueble alcanzaron los 164,93 millones de euros, un 18,5 por ciento más que el año anterior.

En los dos primeros meses de 2026, las ventas al exterior superaron ya los 27 millones de euros, con un incremento del 5,5 por ciento, lo que sitúa a la Región como la quinta comunidad autónoma más exportadora del país en este ámbito. Francia, Italia y Portugal figuran como los principales destinos.

El consejero ha recordado que el sector ha recibido más de 20,7 millones de euros en ayudas regionales entre 2020 y 2025, a través de 692 expedientes, que han permitido movilizar 67,6 millones de euros de inversión privada en crecimiento productivo y modernización industrial.

"Cada euro público destinado al sector ha activado 3,4 euros de inversión privada. Esa es la lógica del Plan Industrial: convertir el apoyo público en inversión empresarial, empleo de calidad y competitividad", ha remarcado Vázquez.

Tras la inauguración, el consejero ha entregado el galardón correspondiente a la XX edición del Premio Anual AREMA a Francisco Javier Juan, 'Paco Javier', fundador de Granfort y referente del mueble tapizado.

Vázquez ha destacado que su trayectoria "simboliza la capacidad de Yecla para convertir el esfuerzo empresarial, la calidad y el diseño en una marca reconocida dentro y fuera de España".

"El futuro industrial del Altiplano se construye sobre empresas que han abierto camino y sobre una nueva generación que debe encontrar aquí formación, innovación, suelo industrial, conectividad y oportunidades para seguir creciendo", ha concluido.