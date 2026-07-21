El Gobierno regional urge al Miteco a resolver las alegaciones sobre la red eléctrica

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, durante la Conferencia Sectorial - CARM

La Comunidad afirma que el 85% de los nodos eléctricos están saturados y reclama actuaciones al Gobierno

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que responda a las alegaciones presentadas a la planificación de la red eléctrica y adopte las medidas necesarias para ampliar y adaptar las infraestructuras energéticas de la comunidad.

Así lo ha manifestado el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, tras participar por videoconferencia desde Cartagena en la Conferencia Sectorial de Energía.

Vázquez ha lamentado que el Ministerio "siga sin actuar" desde que el Ejecutivo autonómico presentó en diciembre sus alegaciones a la propuesta inicial de planificación y ha señalado que, según los datos públicos sobre capacidad de acceso, el 85% de los nodos de la red en la Región están saturados y solo 25 de los 166 existentes disponen de potencia disponible, según ha informado la Comunidad.

Asimismo, ha indicado que el Ministerio ha comunicado que la planificación ha sido remitida a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para su Evaluación Ambiental Estratégica, sin haber respondido previamente a las alegaciones de la Comunidad, lo que, a su juicio, aleja la aprobación del documento a corto plazo.

El consejero ha explicado que las ocho alegaciones presentadas por el Gobierno regional permitirían atender demandas de proyectos industriales y residenciales que, según ha precisado, suman más de 1.680 megavatios de potencia.

En este sentido, ha defendido la necesidad de incrementar la capacidad de la red para atender las previsiones del Plan Industrial y también ha pedido al Estado que impulse la modificación del decreto anunciado el pasado año para aumentar el límite de inversión en infraestructuras eléctricas.

Durante la Conferencia Sectorial, Vázquez ha hecho referencia al informe del Consejo de Seguridad Nuclear favorable al mantenimiento de la actividad de la central nuclear de Almaraz, del que ha dicho que cuestiona la decisión de cerrar la instalación, y ha criticado que el Ministerio haya anunciado un plazo de dos meses para analizar dicho informe.

Por último, el consejero ha solicitado que el reparto de los fondos destinados a mejorar la eficiencia energética y la climatización en edificios públicos docentes no universitarios tenga en cuenta las elevadas temperaturas que, según ha indicado, registran las comunidades autónomas del sur durante un mayor número de meses al año.