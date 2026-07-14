El Gobierno regional ve "insuficiente" la financiación estatal para la acogida de menores migrantes no acompañados

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional considera "insuficiente" la financiación anunciada por el Ministerio de Juventud e Infancia para la acogida de menores migrantes no acompañados. De los 35 millones autorizados por el Consejo de Ministros, a la Región de Murcia destinaría 1,3 millones, "una cantidad que no permite afrontar el gasto total, teniendo en cuenta que, en la actualidad, el sistema de protección regional supera la capacidad de acogida establecida por el Gobierno central", han señalado

"Por este motivo, tal y como hemos solicitado en numerosas ocasiones, reclamamos una financiación extraordinaria y que se reconozca la situación de sobreocupación de la Comunidad", han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha destacado que el Gobierno central "no está teniendo en cuenta la realidad de la Región y lo tensionado que está el sistema de protección". Ruiz ha apuntado que, "aunque el Ministerio lo reconoce según sus criterios, sin embargo excluye a la Región de Murcia del bloque de autonomías que le correspondería por su sobreocupación".

En este sentido, la responsable de Política Social ha lamentado que esta situación "sí que se reconoce a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, a las que destina 15,5 millones, y a la Región de Murcia la incluye en el resto de autonomías, entre las que reparte 19,5 millones, sin valorar, además, la situación geográfica de esta comunidad, como triple vía de entrada".

Por último, la consejera ha reclamado un incremento de los recursos económicos para garantizar la atención de estos menores, y ha señalado que el Gobierno regional "debe asumir un esfuerzo presupuestario para atenderles". "El Gobierno central vuelve a castigar una vez más a la Región, desoyendo nuestra petición", ha concluido Ruiz.