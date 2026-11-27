La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, tras su reunión con el presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño - PSRM-PSOE

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha pedido este viernes el voto a quienes quieren "parar a la ultraderecha" y a la coalición de PP y Vox porque, según ha señalado, "solo votando al PSOE" se podrá lograr y "lo demás es fragmentar a la izquierda", según ha informado el partido.

González Veracruz ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión, junto a miembros de su candidatura, con el presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) y de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño, quien ha estado acompañado por el Consejo Rector.

La candidata socialista ha afirmado que el "último escaño" en juego en la Región de Murcia se dirime entre PSOE y Vox, y ha apelado al respaldo de los pensionistas, de las personas que quieren que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) siga aumentando y de "todos y todas los que creen en la igualdad entre hombres y mujeres y quieren parar el negacionismo de la violencia machista y el del cambio climático".

"El voto más fuerte y que realmente puede parar a la ultraderecha es al PSOE", ha enfatizado, tras destacar que esta semana el Gobierno ha bajado el IRPF a 2,6 millones de autónomos, que podrán deducir el doble por gastos de difícil justificación, y que quienes facturen menos de 85.000 euros podrán hacer una sola declaración anual de IVA en lugar de cuatro, medidas que ha vinculado al apoyo a la economía social, los autónomos y las pymes, junto a las ayudas del Kit Digital a más de 30.000 pymes.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central ha impulsado el crecimiento económico y la generación de empleo en la Región de Murcia, y ha contrapuesto esta gestión a la de PP y Vox, a quienes ha reprochado su postura ante las rebajas en la luz y la gasolina y el decreto de congelación de la cuota de autónomos.

"El 29 de noviembre elegimos si gobiernan los que piden sacrificios o los que facilitamos la vida a quien trabaja; elegimos un recorte salvaje o un gobierno progresista que invierte", ha aseverado.

En este sentido, ha añadido que "el PP y Vox defienden sacrificios para el que madruga" frente a "menos impuestos y menos papeles para el que abre la persiana", y ha alertado de que "la derecha manda callar a las mujeres y la ultraderecha se niega a condenar la violencia machista".

"Esto es lo que nos jugamos estas elecciones: o el país de la coalición machista o el de un gobierno de progreso que apueste por la igualdad y los avances", ha sostenido el último día de campaña, tras llamar a la participación este domingo al advertir de que "quedarse en casa es dejar que decidan otros".