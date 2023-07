González Veracruz (PSOE) ve en las negociaciones de Murcia un "poco de teatrillo" y pide a PP y VOX que "sean claros"

MURCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha resaltado la necesidad de que tanto PP como VOX "sean más claros en las negociaciones de cara a los murcianos".

"Me da la sensación de que están en esos previos, pero veo un poco de teatrillo y me gustaría que fueran muy claros y los murcianos fueran a votar el 23 de julio sabiendo que habrá un pacto PP-VOX como en el resto de España y no jueguen a ese teatrillo, que seguro que hay algo de verdad, pero pido que sean claros con la ciudadanía".

González Veracruz, que ha hecho estas declaraciones en Murcia tras mantener una reunión de trabajo con el rector de la UMU, José Luján, ha resaltado igualmente que su compromiso con el partido es "indudable, esté donde esté; cuando he sido diputada, ahora como secretaria de Estado e incluso dando clase en mi instituto".

Así, ha manifestado su total apoyo a las candidaturas tanto de Congreso como de Senado en el conjunto de la nación, destacando, al hilo, que lo más importante es "conseguir movilizar a todo el electorado de izquierdas que no fue a votar en mayo, a todas las personas de centro que saben que la economía ha superado todos los indicadores, que se está generando empleo y hay una inversión sin precedentes en la tierra".

Ha hecho alusión al soterramiento del AVE, su llegada, el apoyo al colectivo de los agricultores con la sequía y la llegada de fondos next generation en la transformación de la sanidad o a la UMU, por ejemplo.

Preguntada sobre la necesidad de una renovación del PSRM, ha contestado que actualmente se está en un proceso electoral y considera que "no es momento para nada lo que tenga que ver con cuestiones internas de los partidos".

A su juicio, "solo hay tiempo para convencer a los murcianos de que no ha habido otra etapa en la que haya invertido tanto en la Región un gobierno de la nación como ahora, ya que la política de Pedro Sánchez ha repercutido positivamente en la Región".