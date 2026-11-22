La cabeza de lista del PSRM al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, en su intervención en el mitin de Pedro Sánchez - ROS CAVAL/EUROPA PRESS

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por Murcia, María González Veracruz, y el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas Ayala, han precedido este domingo en Murcia al secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin que ha ofrecido en el Pabellón Príncipe de Asturias.

El acto ha comenzado en un pabellón repleto con 4.000 personas, según la organización, con la banda murciana Stolen amenizando la espera, desde más de una hora antes del inicio, y unas 6.000 personas en el exterior, siguiendo su intervención en pantalla gigante.

Ginés Ruiz, secretario general del PSOE del municipio de Murcia, ha abierto el acto recordado que, en democracia, se ha votado 15 veces y de de ahí nueve han sido los gobiernos socialistas, "ahora vamos a por el décimo".

Tras él, la cabeza de lista del PSRM al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha confesado que ha disfrutado de esta campaña "como una enana", con pabellones como el de Murcia llenos de gente "que quiere un país con esperanza, con ilusión, y con educación". También le ha mandado todo su cariño a Mario Pérez Cervera, alcalde socialista de Los Alcázares, que permanece ingresado.

"Con la fuerza de la gente de la Región de Murcia vamos a parar al fascismo y vamos a lograr que Pedro Sánchez vuelva a ser el presidente de nuestro país", ha remarcado. Para, a continuación, darle las gracias a Sánchez "por ser valiente, decirle no a Trump, decir no a pagar más en nuestro presupuestos por armas, por hacer política de altura, y llamar genocidio a lo que es un genocidio".

González Veracruz ha recordado que el presidente del Gobierno "le ha plantado cara todos los poderosos del mundo", y "gracias a liderazgo de Pedro Sánchez, se ha demostrado que España puede crecer respetando derechos y protegiendo a los menores y a las mujeres".

"Nos ha pasado de todo en estos últimos años. ¿Cómo habría sido la vida de la gente sin la protección de este gobierno? Por eso, gracias por levantarte una y otra vez por la mayoría social de este país", para añadir un "Pedro Sánchez, ¡qué hermoso eres!".

"La Región de Murcia es una tierra solidaria, y necesitamos al presidente y toda la fuerza de la gente para frenar los bulos, porque no hay un gobierno que le haya sentado mejor a Murcia que el socialista", ha dicho, para terminar recordando que más de la mitad de las mujeres murcianas cobraban 735 euros y ahora, con el gobierno socialista, se ha duplicado su salario.

LUCAS: "NO PUEDE SER 'PERSONA NON GRATA' EL PRESIDENTE QUE MÁS HA HECHO POR LA REGIÓN"

El secretario general del PSRM ha comenzado su intervención tachando simbólicamente en un cartel el 'Non' de 'Persona Non Grata', en referencia a la declaración del Sánchez como 'Persona non grata' por la Asamblea Regional.

"No puede ser 'persona non grata' el presidente que más ha hecho por la Región de Murcia", recordado las inversiones en infraestructuras, los 600 millones de euros para recuperar el Mar Menor o las dotaciones para garantizar "el agua para siempre".

Y es que, ha remarcado, "mientras otros insultan nosotros, mejoramos la vida de la gente, y gobernamos para todos, incluso para los que nos insultan, y sino que le pregunten a Abascal por el 'Bono Social'".

En este punto, ha afirmado sentirse "muy molesto" porque el presidente regional, Fernando López Miras, "no haya pedido perdón a los miles de pacientes" afectados por el "tráfico" de las prótesis, que no haya construido "ni una sola" vivienda pública o que no remedia "que nuestros hijos estudien a 40 grados en verano".

Por último, "tras sentirse orgulloso de ser socialista", ha pedido salir "a luchar y votar" para no tener un país "que señale a la gente por su orientación sexual o por su origen". "Quiero vivir en un país con igualdad de oportunidades, que protege a todas las familias y lucha contra los 'fondos buitre'".