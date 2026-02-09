Los graduados sociales proponen que las mutuas puedan dar bajas laborales derivadas de accidentes

Archivo - Gente trabajando - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Alfonso Hernández Quereda, ha planteado la posibilidad de que sean las mutuas las que controlen las situaciones de incapacidad temporal (IT) derivadas de accidentes para que "agilicen el proceso del tratamiento ya que al tener el sistema menos colapsado podrían agilizar las pruebas para que las incapacidades temporales tengan una duración inferior", lo que las reduciría en torno al 50% en el caso de bajas de Traumatología, ha afirmado.

Esta propuesta viene derivada de los datos publicado por Umivale en los que se establece que la Región de Murcia es la comunidad autónoma con el nivel de absentismo laboral más alto del país, con un 9,2%, en el tercer trimestre de 2025, frente a la media nacional que se situó en el 6,2%. En concreto, los sectores de la industria, con un 6,2%, servicios (5,7%) y construcción (5,2%), son los que más absentismo laboral sufren. Las causas más comunes son las obligaciones familiares, con un 41%, las enfermedades o lesiones, con un 29% y la salud mental, que supone un 20%, según ha explicado Hernández Quereda.

Así, ha apuntado a un "fallo de control y gestión" la manera de determinar si una situación es incapacitante y su duración. "El hecho de tener una patología no quiere decir que sea incompatible con una actividad laboral, y el que haya un tratamiento tampoco lo hace incompatible con estar activo", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que el médico de familia es quien da las bajas "a veces sin pasar por el especialista que es quien puede determinar si una patología es incapacitante o no para según que puesto de trabajo", y ha señalado a las listas de espera que provocan retrasos en las pruebas que determinan la situación y el tratamiento de los enfermos, lo que alarga los periodos de incapacidad temporal. Por esto, ha apuntado, se da el caso de que "al no haber seguimiento se hacen renovaciones automáticas a la semana", por lo que "bajas que serían de 15 días se alargan a 3 o 4 meses".

Por otra parte, ha afirmado que hay "mucha tensión y mucha presión" en los médicos de Atención Primaria "que a veces piensan que su función no es enfrentarse a un asegurado que solicita una baja médica" por lo que aboga por un "paso intermedio" como la intervención de las mutuas. "Hay procesos que duran más de lo que debieran y otros que no debieran por falta de control específico", ha añadido.

Las mutuas, ha explicado, "en teoría son las legítimas para controlar las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidentes, gestionan la prestación del pago de la situación de IT por contingencias comunes, pero no tienen el control sanitario o médico de esas situaciones".

Esta situación, ha explicado el presidente de los Graduados Sociales, es "muy preocupante" y provoca "agobio y desesperanza" entre los empresarios, puesto que afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas y a autónomos. El absentismo laboral supone un coste económico de 958 millones de euros anuales, lo que supone e 2% de PIB regional.

SALUD MENTAL

Hernández Quereda ha apuntado a las bajas por problemas de salud mental como "la estrella". "Es muy dificil objetivarla, no hay una radiografía", ha dicho, "es el baúl que se utiliza en determinadas situaciones".

En estas situaciones, ha indicado, "llevarlo al psiquiatra lleva un tiempo de 2 o 3 meses, más las sesiones lo que hace que estas bajas se alarguen hasta los 540 días de tope máximo por incapacidad temporal", esto, ha dicho "es insostenible".