La gran noria panorámica de la Feria de Murcia será gratuita para personas con discapacidad y movilidad reducida

Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y Avilés y Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gran noria panorámica de la Feria de Murcia será este año gratuita para todas aquellas personas que acrediten al menos un 33% de discapacidad o tengan movilidad reducida, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de la única noria de España totalmente accesible, "una característica que la convierte en referente de inclusión y disfrute compartido".

La atracción permanecerá abierta del 4 al 16 de septiembre, por tercer año consecutivo, en el Plano de San Francisco, por un precio de seis euros por viaje y un horario diario de 18.00 a 1.00, y los fines de semana, además, de 12.00 a 14.00 horas.

Además, el lunes 8 se aplicará un descuento del 50% para todos los usuarios de esta gran noria panorámica, que cuenta con una altura de 30 metros, 30 góndolas con aire acondicionado e hilo musical.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha comentado que la noria "se ha consolidado como símbolo de nuestra feria y vuelve un año más a ser gratuita para las personas con discapacidad o movilidad reducida". "Queremos que el ocio sea accesible a todos los murcianos y que nadie quede excluido de disfrutar de la feria", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha anunciado que habrá un mercadillo de feria en el entorno de la noria, en horario similar al del funcionamiento de la atracción, y del que en los próximos días se revelarán más detalles.