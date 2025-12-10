Grupo Caudal premiada como PYME Sostenible del Año - PORTAVOZ

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Caudal Sistemas de Riego ha sido distinguida con el Premio Pyme Sostenible 2025 de la Región de Murcia "por su modelo de innovación y su contribución al sector agrícola" en el marco de la IX edición del Premio Pyme del Año organizado por las Cámaras de Comercio del territorio junto al Banco Santander y la Cámara de España.

Este reconocimiento "pone en valor el esfuerzo de la compañía por integrar la sostenibilidad en toda su cadena de valor y su capacidad para ofrecer soluciones de riego tecnológicas y respetuosas con el entorno durante su trayectoria", según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

En su treinta aniversario, Grupo Caudal destaca por haber implantado un modelo de economía circular en sus procesos de producción, priorizando el reciclaje de materiales, la minimización de residuos y la optimización energética, han explicado. Además, su catálogo incorpora soluciones de alto rendimiento orientadas a un uso responsable del agua.

Este enfoque se refleja especialmente en su nuevo Parque Tecnológico de Puerto Lumbreras, un proyecto pionero "que posicionará a España como un referente global en la gestión eficiente de los recursos y en tecnología aplicada a la agricultura", han indicado.

Con unas instalaciones que tendrán más de 400.000 metros cuadrados, el espacio centralizará el diseño, fabricación y comercialización de sistemas de riego bajo criterios de eficiencia energética y energías renovables. Además de reducir la huella ambiental, este centro se convertirá en un motor económico regional y nacional.

Su CEO, Pedro González, y su co-CEO, María José Martínez, destacan que este galardón "reconoce el trabajo de todo nuestro equipo y refuerza nuestro compromiso de apoyar a los agricultores y seguir transformando el sector mediante innovación útil y responsable".

De cara al futuro, la empresa continuará avanzando en proyectos orientados a la digitalización del riego y la sostenibilidad integral, con el propósito de generar un impacto positivo en las personas y en el entorno.