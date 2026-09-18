Grupo Fuertes y UPCT diseñan un Hackathon de Ciberseguridad para acercar el talento universitario al entorno empresarial

La UPCT y Grupo Fuertes impulsan un Hackathon de Ciberseguridad para conectar talento universitario y empresa - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Grupo Fuertes y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a través de la Cátedra KaiTech Grupo Fuertes, han impulsado un Hackathon de Ciberseguridad, una competición práctica en la que estudiantes universitarios deberán resolver diferentes retos técnicos y poner a prueba sus conocimientos y capacidad de trabajo en equipo.

Dirigida a estudiantes de perfiles tecnológicos, la iniciativa tiene como objetivo fomentar el desarrollo de competencias especializadas, acercar el talento universitario al entorno empresarial y facilitar la identificación de perfiles con potencial para futuras oportunidades profesionales.

El hackathon, coordinado por TRUST LAB, entidad especializada en ciberseguridad y formación tecnológica, reunirá a 20 estudiantes, que competirán por un primer premio de 800 euros, un segundo de 500 euros y un tercero de 300 euros, además de un diploma acreditativo, según han informado Grupo Fuertes y la UPCT.

Asimismo, los perfiles identificados durante la competición podrán optar a entrevistas para futuras oportunidades de prácticas o becas, en función de sus características y competencias.

La competición se desarrollará del 5 al 8 de octubre y combinará una primera fase online de retos de ciberseguridad con una final presencial en las instalaciones de ElPozo Alimentación. La jornada final incluirá un reto práctico, la evaluación de los equipos, la entrega de premios y un espacio de networking con responsables técnicos de ElPozo Alimentación y profesorado de la UPCT.